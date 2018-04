276 CONDIVISI Condividi Tweet

Le nuove coppie di conduttori dei programmi Rai per l’estate e l’autunno 2018 sono una piccola rivoluzione. I vertici di viale Mazzini hanno voluto mischiare le carte per cercare di dare una scossa agli ascolti, specie di Rai 1. A farne le spese sono soprattutto due coppie storiche, ovvero quelle formate da Marco Liorni e Francesca Fialdini e da Ingrid Muccitelli e Tiberio Timperi. La vita in diretta, infatti, conferma Fialdini nella fascia pomeridiana ma le affiancherà uno tra Alberto Matano e Tiberio Timperi.

Le nuove coppie di conduttori dei programmi Rai

Marco Liorni, che in molti davano per certo a L’Eredità o a Reazione a Catena (al posto di Amadeus ci sarà invece Gabriele Corsi), passerà al sabato pomeriggio al posto di Eleonora Daniele. Chi ci sarà al suo fianco non è ancora noto. Ingrid Muccitelli condurrà la versione estiva di La vita in diretta, L’Estate in diretta, con Gianluca Semprini. Il giornalista, passato da Sky alla Rai, cercherà di riscattare il flop di Politics – Tutto è politica, chiuso in anticipo da Rai 3 nel 2016 a causa dei bassi ascolti.

Conduttori Rai 1 mattina: cambia tutto

A Unomattina Estate resterà Valentina Bisti, sempre più amata dal pubblico di Rai 1, affiancata però da Massimiliano Ossini. La versione autunnale dovrebbe vedere la conferma di Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi, mentre Eleonora Daniele sarebbe il perno attorno al quale ruota il rinnovamento del daytime mattutino e pomeridiano.

La conduttrice di Storie italiane dovrebbe occupare anche lo spazio di Buono a sapersi, raddoppiando il suo tempo in diretta. Una conseguenza inevitabile del ritorno di Caterina Balivo sull’ammiraglia Rai con un nuovo programma nello slot di Zero e Lode. Elisa Isoardi, infatti, è data quasi per certa alla conduzione di La prova del cuoco al posto di Antonella Clerici, promossa in prima serata con il revival di Portobello, lo storico programma di Enzo Tortora.