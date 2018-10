7 CONDIVISI Condividi Tweet

L’abbiamo vista con una nuova parrucca a Le Iene, la ritroviamo ancora una volta in prima linea quando si tratta di sfatare i miti sul cancro e su come sta gestendo questo grave periodo: le nuove dichiarazioni di Nadia Toffa, infatti, rivelano come si sente davvero la presentatrice.

Le nuove dichiarazioni di Nadia Toffa sul cancro

Intervistata sia da Verissimo che da Radio 24, ha lanciato un messaggio chiaro e tondo a tutti i suoi supporters (e anche agli haters): «Non ho paura della morte. E non vorrei mai sapere quando morirò, perché non saprei che fare. Io voglio vivere la mia vita normale, senza cambiare una virgola. Non devo andare da nessuna parte a cercare la felicità, ce l’ho qui, ora. La felicità è l’hic et nunc. Vivo ora, perché sono viva. La vita è stramba, ci stupisce sempre, ma anche con i lieti fine però. Ci sono persone che guariscono, persone che imparano dal dolore, dalla morte, a non averne paura. Io non ho più paura di morire.»

Poi, tra le nuove dichiarazioni di Nadia Toffa, spunta la ‘rettifica’ per la famosa frase che ha scatenato le polemiche – quella in occasione della presentazione del suo libro, Fiorire d’Inverno: “Non ho mai detto che il cancro è un dono ma che io ho provato a trasformarlo in un dono. Ho ricevuto critiche e tanto affetto. Affetto dalle persone che sono vicine a una persona malata, che sono state malate, da chi ha perso un familiare per un tumore, cioè da chi conosce, perché è ovvio, che è difficile mettersi nei panni di, se non lo hai provato sulla tua pelle. Alle persone che mi criticano rispondo con battute, e quando gli rispondi stanno zitti, si ritirano. Le critiche? Riesco a trasformarle in forza ulteriore”.

La Iena risponde a chi le dice che “si è potuta curare solo perché è famosa”

«Mi hanno scritto persino ‘Ti sei curata presto perché sei famosa – dichiara – e hai avuto agevolazioni’. Ho risposto: ‘A parte che non ho mai detto di essere guarita’, perché chiunque ha il cancro sa che si deve curare a vita e fare controlli a vita, sperando e pregando tutte le volte. E poi dico, guarda che gli ospedali son posti seri. Non è che i medici operano Nadia Toffa di urgenza se c’è prima uno che deve essere operato. I codici sono decisi da altre cose, non dalla notorietà».