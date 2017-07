1 CONDIVISI Condividi Tweet

Continuano a fioccare le ipotesi su Sanremo 2018: il toto-conduttori è più variegato che mai quest’anno, dato che al momento si parla di ‘abbinamenti’ inediti, insoliti e che probabilmente rivoluzioneranno il format storico del Festival della Canzone Italiana.

Nuove ipotesi su Sanremo 2018: Mika, Fabio Fazio e due conduttori storici

Da molto tempo si parla di Mika (di cui ricordiamo la bellissima intervista a TV Talk), che si è fatto già apprezzare per l’originale varietà “Stasera casa Mika“. Tra gli ospiti ci sono stati anche Luca Zingaretti e Antonella Clerici: è proprio la conduttrice de La Prova del Cuoco una delle prime in lizza ad accompagnare il cantante sul palco dell’Ariston.

Le altre combinazioni che sono state ipotizzate da TV Blog sono: Mika affiancato ogni sera da un conduttore Rai diverso, Pippo Baudo affiancato da Mika e Virginia Raffaele. Tuttavia, intervistato durante il Giffoni Festival che si sta tenendo dal 14 al 22 luglio, l’artista libanese ha categoricamente smentito la sua presenza alla kermessedi quest’anno.

Ed ecco, quindi, l’altro nome che sta mischiando di nuovo le carte in tavola delle ipotesi su Sanremo 2018 e i suoi conduttori: Fabio Fazio, annuncia Dagospia. Proprio lui, il chiacchieratissimo nuovo ‘produttore indipendente’ della Rai – che di recente ha sollevato una grossa polemica per la società che il presentatore ha creato, e, soprattutto quella con cui dividerà al 50% dei suoi programmi, la Magnolia.

Il nome che molti vorrebbero sul palco dell’Ariston

E mentre il web insorge per un altro ‘incarico a cifre stellari’ per il volto di Che Tempo Che Fa, c’è chi invece sostiene la candidatura di Amadeus, amatissimo volto uscente di Reazione a Catena, anche se – in risposta a domanda diretta – il presentatore ha detto che “ha già molto da fare”. Resta, dunque, tutto ancora da capire finché la Rai non emetterà l’ultimo comunicato – probabilmente a fine agosto.