Curiosi di sapere quali saranno i prossimi concorrenti di Tale e Quale Show? Dopo l’annuncio dei Palinsesti Rai 2018-2019 che confermano una nuova edizione del programma, si parte ufficialmente con i provini per il nuovo cast. Ed ecco cosa sappiamo finora:

I nomi dei possibili nuovi concorrenti di Tale e Quale Show: ecco chi sta partecipando ai provini

Giunto ormai alla settima stagione, lo show in cui celebrità e vip si trasformano in cantanti e rockstar è pronto a sfornare nuove performance strabilianti. L’inizio ufficiale è previsto per questo autunno, ed in questo periodo dell’anno si cominciano a tenere i casting per i nuovi partecipanti.

Grazie ad una piccola anticipazione di Blogo, siamo arrivati a sapere che, ad oggi, 23 i Vip candidati a diventare i prossimi concorrenti di Tale e Quale Show. Se siete curiosi di sapere nomi e ‘provenienza’ artistica, ecco qui la lista:

Lisa, Massimo di Cataldo, Raimondo Todaro (l’avete visto in Ballando con Le Stelle) , Alessandra Drusian, Mario Ermito e Guendalina Tavassi direttamente dal Grande Fratello, Pamela Petrarolo da La Fattoria, Roberta Bonanno da Amici, Antonella Elia e Francesco Monte da L’Isola dei Famosi, Ilenia Lazzarin da Un Posto Al Sole, Tony Maiello da X Factor, Fabrizio Giannini, Ilenia Lazzarin, Stefania Orlando, Matilde Brandi, Valentina Persia, Antonio Mezzancella da Tu Si Que Vales, Corrado Tedeschi, Lidia Schillaci, Michele La Ginestra, Francesca Manzini , Tamara Donà, e Margot Sikabonyi, volto celebre della fiction Un Medico In Famiglia.

La nuova edizione dello show Rai in cui i vip imitano cantanti famosi ha molte ipotesi e una sola certezza: ecco di chi si tratta

Chi di questo primo gruppo di provinati riuscirà a passare le selezioni e a finire negli studi Rai? Ancora non lo sappiamo. Tra le poche certezze sulla nuova edizione, naturalmente, c’è Carlo Conti, ancora una volta al timone di Tale e Quale Show. Senza di lui di certo non sarebbe lo stesso!