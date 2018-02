342 CONDIVISI Condividi Tweet

La morte dell’attore Marcello Perracchio (alias Pasquano, il burbero medico legale della fiction Rai) ha sconvolto il pubblico, eppure nel nuovo episodio di Montalbano il personaggio c’è ancora. Lo avete notato?

Pasquano vive ancora nel nuovo episodio di Montalbano

Andato in onda lunedì 12 febbraio, ‘La giostra degli scambi’ ha segnato il gran ritorno del commissario siciliano più amato del piccolo schermo. Partiamo innanzitutto dall’impatto che questa prima puntata ha avuto sui dati Auditel: 11.386.000 spettatori – pari ad uno share del 45,05% , un primo ottimo risultato che ha polverizzato la concorrenza.

Misteriosi rapimenti, corpi ‘incartati’ e ritrovati nelle discariche, doppi tradimenti ed un Fabrizio Bentivoglio (guest star di questo primo nuovo episodio di Montalbano) ricco, subdolo e disperato. Ma il grande ‘assente/presente’ è lui, Pasquano, il medico legale storico della fiction che, purtroppo, è scomparso lo scorso luglio.

In molti si chiedevano chi dovesse sostituirlo sulla scena, che volto nuovo avrebbero trovato e se fosse stato all’altezza: la scelta, invece, è stata ancora più apprezzata. Il dottor Pasquano c’è ma non si vede, ed è “Inca*zatissimo perché gli chiudono un mese la sala di poker”, racconta Jacomuzzi (interpretato da Giovanni Guardiano, già visto ne ‘Il Ladro di Merendine’), il sorridente capo della scientifica che dialoga con Salvo Montalbano sui risultati delle prime analisi.

L’approvazione del pubblico e le anticipazioni sulla prossima puntata

Sui social gli ammiratori della serie approvano la scelta: Pasquano è insostituibile, neanche il brillante dottore tornato apposta dall’America e ‘cittadino del mondo’ non poteva prendere le sue redini. Al momento, insomma, va bene che rimanga una ‘voce fuori campo’, una presenza che è lì ma non dev’essere disturbata.

Per il futuro si vedrà: gli autori, in questo senso, non hanno voluto anticipare nulla. Ed il pubblico si prepara alla prossima puntata, ‘Amore’: per conoscerne i dettagli in anteprima, ecco tutte le novità sui nuovi episodi.