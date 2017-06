129 CONDIVISI Condividi Tweet

Una serie di reportage in seconda serata: è questa l’offerta Rai a Giletti per non mollare Viale Mazzini. La tentazione del presentatore di passare a Mediaset è forte. Quanto la sua delusione per il mancato rinnovo del suo programma di punta.

Uno dei volti più amati della tv di stato si è chiuso nel silenzio. Non sa darsi spiegazioni su quanto trapelato dalle anticipazioni sui palinsesti televisivi della stagione 2017-2018. Gira voce che la notizia del suo allontanamento dalla domenica di Rai 1 non gli sarebbe neanche stata comunicata ufficialmente.

Tutto è nato dopo l’indiscrezione sulla cancellazione di l’Arena di Massimo Giletti. Un contenitore domenicale capace di ottenere grandi ascolti – media del 20% di share – e 6,5 milioni di euro di entrate pubblicitarie.

Da Mara Venier ad Enrico Mentana, da Piero Chiambretti a Lamberto Sposini, da Simona Ventura a Michelle Hunziker, anche tanti volti del piccolo schermo hanno manifestato il loro disappunto per la chiusura della trasmissione. Senza parlare delle accuse di “epurazione” piovute da politici come Gasparri, Salvini e La Russa.

Arriva offerta Rai a Giletti dopo la chiusura dell’Arena

Ieri, dopo giorni di polemiche, il conduttore e il neo direttore generale Mario Orfeo si sono incontrati. Il dg avrebbe offerto a Giletti uno spazio dove poter proseguire il suo lavoro d’inchiesta. Una serie di reportage dai luoghi caldi del mondo da mandare in onda nell’estate del 2018. Un’offerta da accoppiare alle dodici prime serate di sabato dedicate alla musica.

Come rivela Il Giornale, però, Giletti pare non abbia gradito la proposta. La sua idea è quella di continuare con un talk politico, fatto di inchieste e denunce. Anche se in seconda serata. Le parti, dunque, restano distanti. Soprattutto il conduttore, ancora scottato dalla chiusura dell’Arena, starebbe temporeggiando. In Rai ci lavora da trent’anni, ma il suo contratto scade proprio il 30 giugno. I prossimi giorni saranno decisivi.