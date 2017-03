1 CONDIVISI Condividi Tweet

Cosa non riesce ad inventarsi Queen Mary il sabato sera per incollare il pubblico al piccolo schermo e fare concorrenza ai film in programmazione e al cinema? Il 18 marzo, infatti, si terranno le Olimpiadi della TV, uno show davvero atipico in cui “i protagonisti più amati di Uomini e Donne si contendono il medagliere delle Olimpiadi della tv. Sabato 18 marzo, alle 21.10, su Canale 5. Un evento imperdibile: Striscia la Notizia, Amici, Avanti un altro, C’è posta per te, Uomini e donne, Tu sì que vales“.

La clamorosa sfida di tutti i troni e di tutti i programmi TV

In effetti ora che C’è Posta Per Te è finito, e il 26 ci si prepara al grande ritorno del serale di Amici, tutti si chiedevano cosa sarebbe stato trasmesso nella settimana di mezzo. Ed ecco un nuovo gioco made in De Filippi, una sfida mai vista in cui tutti i tronisti (classico e over) affronteranno prove modellate sulla base dei sei sopracitati programmi TV.

Naturalmente non mancheranno personaggi provenienti anche dagli altri show, tutti coordinati da giudici e conduttori d’eccezione: Rudy Zerbi, Stefano De Martino (che chiederà ai protagonisti di cimentarsi in prove di ballo), Marcello Sacchetta, Francesca Tocca, Giuseppe Giofrè, Alfonso Signorini, Irene Cioni, Ludovica Frasca, Jimmy Ghione, Iva Zanicchi, Garrison Rochelle, Davide Mengacci, Valeria Marini e Platinette.

Le Olimpiadi della TV e il matrimonio di Gemma Galgani (?)

Insomma, un “all-star” d’eccezione per queste curiose Olimpiadi Della TV, che daranno spazio anche un evento che promette di essere chiacchieratissimo: il matrimonio di Gemma Galgani. In questi giorni, infatti, è online questo video sulla pagina dello show Mediaset: