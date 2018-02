90 CONDIVISI Condividi Tweet

Se ne parla da pochi giorni, ed ecco venir fuori il video dell’oltraggio a Ermal Meta e Fabrizio Moro: nelle immagini che circolano in rete (diffuse tramite una story di Instagram) si vede, infatti, un ragazzo con giubbino e cappello che decide di ‘urinare’ sui cartonati dei due vincitori di Sanremo. Cosa c’è dietro questo gesto?

L’oltraggio a Ermal Meta e Fabrizio Moro: la reazione del cantante di origine albanese

A quanto hanno scritto molte testate, l’autore di questo ‘momento goliardico’ sarebbe un collaboratore di Diodato, un altro concorrente di Sanremo (nella categoria giovani). Quando il cantante di origine albanese ha avuto modo di vedere la clip, ha scritto ironicamente su Twitter:

“Ti prego dimmi il tuo nome così ti saluto dal palco dell’Eurofestival o da quello del Forum di Assago del 28 Aprile. Hai un 30% di possibilità che questo accada. E comunque non si fanno i bisogni per strada! Mamma non te l’ha detto?”.

Nel frattempo, il video di questo oltraggio a Ermal Meta e Fabrizio Moro ha iniziato a fare il giro del web associato al nome di Diodato. A quel punto Meta ha scritto un nuovo post sui social per ‘discolpare’ il collega e fare chiarezza sulla vicenda:

Ermal Meta parla con il ragazzo del video e scrive un altro post, ma il video sembra smentire la sua ‘teoria’

“Fermi tutti. Ho parlato con questo ragazzo ed è stata solo una sciocchezza data da un impellente bisogno a notte fonda. Si è comunque scusato ed è TUTTO A POSTO. E comunque @DiodatoMusic non c’entra NIENTE! E metteteli sti bagni pubblici!!!!”

Quello che si vede nel video, tuttavia, non sembra essere un ‘urgente bisogno’, piuttosto uno scherzo diretto proprio ai due musicisti. La clip è attualmente visibile da questo articolo di Libero, che lo ha salvato dalle Stories di Instagram prima che, dopo 24 ore, scomparisse.