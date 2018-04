196 CONDIVISI Condividi Tweet

L’omaggio di Amici a Marco Garofalo è stato uno dei momenti più toccanti della puntata di sabato 21 aprile. Il programma di Canale 5 ha voluto ricordare la figura del ballerino e coreografo, scomparso a 62 anni dopo una lunga malattia. Dopo aver partecipato al talent di Maria De Filippi per due edizioni consecutive dal 2009, Garofalo era tornato nel programma lo scorso febbraio, per uno stage speciale con i ballerini. La sua morte è stata un duro colpo per tutti, dai colleghi ai ragazzi.

Il toccante omaggio di Amici a Marco Garofalo

“Volevo far entrare tutti i ballerini un secondo”, ha esordito Maria De Filippi. “Pochi giorni fa c’è stato un lutto nel mondo della danza. Volevo mandare questo filmato e penso che sia giusto che ci siano tutti i ballerini”. Il video è un commovente montaggio dei momenti più significativi dell’esperienza del maestro nella scuola di De Filippi.

La schiettezza e il talento sono sempre stati elementi distintivi del coreografo. Romano, ex promessa del calcio, Garofalo era ironico e irriverente, tosto e determinato. Fu spesso al centro di polemiche perché alcuni colleghi e opinionisti definivano i suoi stacchetti “troppo volgari”. Lo ha ricordato Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, in un messaggio social che ha fatto discutere. Eppure Marco, nelle sue dispute con Alessandra Celentano, metteva sempre il rispetto al primo posto.

Marco Garofalo: Amici gli rende omaggio

Marco Garofalo aveva portato qualcosa di diverso ad Amici. Un’eredità che gli allievi hanno apprezzato e fatto propria. Lo dimostrano le reazioni a sorrisi, sguardi e parole che hanno colpito tutti durante il filmato, compreso il nuovo direttore artistico Luca Tommassini, visibilmente commosso. Tommassini l’aveva detto: “Nessuno potrebbe mai dimenticare quel ragazzo ‘Pasoliniano’ che io ho conosciuto quando avevo 9 anni”. Al video ha fatto seguito un lunghissimo applauso. Il tributo è disponibile su WittyTv.