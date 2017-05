354 CONDIVISI Condividi Tweet

Le previsioni della vigilia sono state rispettate: Oney Tapia trionfa a Ballando con le Stelle e si conferma il vincitore annunciato della dodicesima edizione dello show di Rai 1. Con il 65% di preferenze, le sue coreografie in coppia con Veera Kinnunen hanno superato quelle di un altro atleta, il judoka medaglia d’oro a Rio Fabio Basile, accompagnato da Anastasia Kuzmina. Dopo aver dedicato la vittoria a tutti i ragazzi disabili, l’atleta paralimpico di origini cubane ha raccontato così le ore emozionanti che hanno seguito la finale.

“Non ho dormito. Pensavo che ci fossero tanti più bravi di me e tutti migliorati al punto da poter vincere. Non me l’aspettavo: ancora non riesco a credere che mi sia successo davvero”, ha rivelato in un’intervista al Giornale. Con il passare delle settimane, la sua favola ha commosso e incantato pubblico e giuria. Eppure, lui è sempre rimasto con i piedi per terra e, soprattutto, con il sorriso sulle labbra.

Oney Tapia trionfa a Ballando con le Stelle: le sue prime parole

“Ho capito che c’è tanto talento nascosto in me. E che dovevo solo lasciarmi andare, perché venisse fuori”, ha spiegato. “Quando ballo mi sento libero, mi sento vivo. E dico sento apposta. Il fatto che io non veda non significa niente; ora infatti io sento, cioè vedo col cuore cose che prima, quando avevo la vista, non vedevo”. Per gli avversarsi in pista, continua a nutrire rispetto e profonda stima, come dimostra questo post scritto a caldo su Twitter.

Anastasia e Fabio Vasile incomincio a sentire la vostra mancanza .coooooompaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! — Oney Tapia (@oney_tapia) 1 maggio 2017

La sfida finale con l’amico Fabio Basile “è stato un confronto che mi ha commosso. Sentivo la carica, la vibrazione, la determinazione di due atleti che si affrontano, ma allo stesso tempo anche si stimano, si vogliono bene. È stato bellissimo!”. Parole da vero atleta, perché la pista da corsa è la sua dimensione: “Ora tornerò a fare sport. Ho già in programma delle gare a Rieti, il 5 e il 6 maggio. La danza? Rimarrà un fatto privato. Anche se proprio danzando ho imparato che non bisogna mai dire mai”.

“Ballando ho scoperto me stesso”

Insomma, l’esperienza di Ballando resterà per Oney decisiva: la danza è stata una ricerca e una scoperta continua, un corpo a corpo con il proprio fisico e con la propria mente. “Ballando ho scoperto qualità del mio corpo che non sospettavo minimamente di possedere. Ora riesco a volare anche con quello, oltre che con la fantasia. E se ci sono riuscito io, può riuscirci chiunque”.