Orietta Berti sconfigge il Fisco con un autentico colpo da fuoriclasse. La cantante, 74 anni, ha vinto il ricorso in Cassazione contro l’Agenzia delle Entrate. La vicenda che la vedeva coinvolta risale addirittura alla fine degli anni Novanta.

La signora Galimberti, meglio nota come Berti, ha versato per anni all’erario imposte di Irap (l’Imposta regionale sulle attività produttive) non dovute. La sua lotta per ottenere giustizia è iniziata nell’ormai lontano 1998.

L’usignolo di Cavriago aveva presentato il primo ricorso alla commissione tributaria provinciale. Sconfitta, ha richiamato il suo commercialista avanzando un secondo ricorso a Bologna in commissione regionale. Altra amara battaglia persa. La terza volta è andata in Cassazione con l’avvocato Alberto Gambetti di Reggio Emilia e le cose sono andate diversamente: Berti ha vinto.

Ora le saranno rimborsati tutti i versamenti Irap: la cantante aveva pagato troppe tasse, accumulando un credito di decine di migliaia di euro. Il Fisco ha basato le proprie richieste su una presunzione che si è rivelata errata. Ovvero quella che la “capinera dell’Emilia” fosse circondata da una “struttura stabile” o che godesse di un valore aggiunto frutto dell’organizzazione e del lavoro altrui. Invece Orietta, oltre 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 11 partecipazioni a Sanremo, ha sempre lavorato in proprio. Insomma, non esiste una Orietta Berti Spa. Le spese della cantante per l’agente, le segreterie e gli uffici sono sempre state occasionali.

Non è la prima volta che personaggi del mondo dello spettacolo battono l’Agenzia delle Entrate. Il Fisco ha dovuto soccombere anche dinanzi a Milena Vukotic, Michelle Hunziker e Belen Rodriguez. Adesso Orietta potrà concentrarsi su ciò che ama fare da più di cinquant’anni: cantare. Non prima di tornare a sedersi accanto a Fabio Fazio come ospite fisso della nuova stagione di Che tempo che fa, al via su Rai1 a partire da domenica 24 settembre.