0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ornella Muti e Naike Rivelli sono state ospiti di Mara Venier a Domenica In. Madre e figlia hanno presenziato in studio per un’intervista doppia anche se, più che altro, quella di ieri sembrava una disordinata chiacchierata tra amiche di una domenica pomeriggio. Il pubblico da casa si è accorto di questo particolare ed ha molto criticato le due tramite socia.

Ornella Muti e Naike Rivelli, critiche dai social: “Sono noiose”

La Muti e Naike si presentano in studio in tutto il loro fascino, anche se la Rivelli non lascia spazio all’immaginazione con la sua camicetta nera trasparente e intimo rosso in vista. “Arrivo dalla campagna di Genova, è un momento che ho bisogno di ricostruire la mia vita, di stare serena“, dice Ornella. La figlia, dal canto suo, si apre a 360 gradi e parla dei suoi errori del passato e degli amori finiti.

In particolar modo, la Rivelli parla della storia finita con Yari Carrisi: “Il primo bacio l’ho dato al padre di mio figlio, avevamo 12 o 13 anni. L’amore della mia vita non l’ho ancora incontrato“. Ornella conferma: “Gli amori finiscono. La loro famiglia è molto social. È stato un amore andato male“. Nonostante tutto, pare che l’intervista non sia andata a genio al pubblico da casa che ha definito madre e figlia noiose e ‘di non sapere cosa dire se non ridacchiare’. Insomma, prive di contenuto e anche della voglia di partecipare al programma, come dice qualcuno: “Pare che Ornella non voglia essere lì“.

Domenica In: anche Elena Santarelli intervistata da Mara Venier

Commovente è stata l’intervista di Elena Santarelli a Domenica In dove ha raccontato il calvario del figlio che è ancora in cura nella speranza di sconfiggere il tumore al cervello che l’ha colpito. Intanto lo scontro tra le signore della domenica continua: Mara Venier è furiosa con Barbara D’Urso per le accuse che l’ex amica le ha rivolto recentemente. Pare, infatti, che la conduttrice di Rai 1 lasci like ai commenti degli haters sotto le foto della Carmelita Nazionale, cosa che proprio non è andata giù a quest’ultima.