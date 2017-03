0 CONDIVISI Condividi Tweet

Saranno Patty Pravo, Milly Carlucci e Lino Banfi i super ospiti della finale di Standing Ovation, il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici che chiuderà i battenti stasera con questo parterre di presenze speciali. Il verdetto sulla coppia vincitrice spetterà alla giuria composta da Loredana Bertè, Nek e Romina Power, insieme al pubblico di 300 persone pin studio. Alla loro ovazione si sommerà il voto dei telespettatori, che potranno esprimere la propria preferenza tramite televoto.

Le coppie finaliste sono quattro: Aurora e il papà Omar che vengono da Torrazza Coste (Pavia); Elsa e suo padre Stefano di Carloforte (Sud Sardegna); Alessia e babbo Mario di Grassano (Matera); Emanuele e suo papà Luigi di Casaluce (Caserta). Ma insieme a Pravo, Carlucci e Banfi, ci sarà anche un altro guest illustre che si cimenterà in un’esibizione con un parente.

Tutti i super ospiti della finale di Standing Ovation

Fabio Basile, il giovane judoka che ha portato a casa l’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 ed è tra i ballerini vip della dodicesima edizione di Ballando con le Stelle, interverrà nel corso della diretta. La finale è composta da tre manche: durante la prima, le quattro coppie duetteranno con Patty Pravo, poi i padri cederanno il palco ai figli, che si esibiranno da soli e avverrà la prima eliminazione. Nella seconda manche, per la prima volta i giurati saliranno sul palco per duettare con le coppie rimaste in gara, che resteranno due dopo il risultato del voto (pubblico in studio e televoto). Nella terza e ultima manche, si sfideranno le due coppie finaliste con il brivido del verdetto conclusivo.