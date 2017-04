1 CONDIVISI Condividi Tweet

Martedì 25 aprile è andata in onda la seconda attesissima puntata della fiction “Di Padre in Figlia”, con protagonisti Cristiana Capotondi, Matilde Gioli, Alessio Boni, Alessandro Roja, Domenico Diele, Denis Fasolo, Stefania Rocca e molti altri, tra cui l’attrice che interpreta Pina: in questa intervista a Francesca Cavallin troverete moltissimi retroscena di questa nuova serie Rai…

Di padre in figlia: Francesca Cavallin è Pina, l’amante fissa di Giovanni

Innanzitutto il suo personaggio, che all’interno della trama rappresenta altre sfaccettature della grande questione femminile che anima gli episodi: quello della chiusura delle cause chiuse e del proibizionismo. Il ruolo di Pina è apparso prima come amante di Giovanni Franza, e poi come mamma di due bambini e amica leale di Franca, la moglie del padre-padrone interpretato da Boni.

Nell’intervista a Francesca Cavallin (che abbiamo già visto in Rocco Schiavone e che è proprio originaria di Bassano Del Grappa) l’attrice rivela come si è avvicinata alla parte di Pina: “Sono stata molto felice perché sono un po’ andata a prendermelo il personaggio: ho avuto una determinazione al provino che penso sia risultato vincente perché quando ho saputo che c’era questa possibilità ho pensato ‘Vado e mi prendo questo ruolo’. E così è stato” ha raccontato l’attrice a Movie Player. “In più ho lavorato sulle donne che ho conosciuto, sulle realtà che conoscevo nella mia vita e sul percorso che queste donne hanno compiuto. Le rivoluzioni, quelle durature e che persistono, sono in realtà quelle fatte nei piccoli anfratti della storia; non necessariamente deve essere sempre fatta da personaggi grandi, ci sono e servono per fare da traino ma poi le piccole rivoluzioni esistono in tutte le famiglie, in tutte le saghe e storie.”

L’intervista a Franesca Cavallin svela le assurde coincidenze tra la sua vita vera e il personaggio

C’è qualcosa, però, che più di tutto l’ha conquistata durante la lettura della sua parte: alcune “assurde coincidenze” con il suo passato e le sue scelte di vita: “Mia nonna era una sarta di umilissime origini e ho lavorato molto su questo elemento, sulla sua gestualità, sui suoi movimenti, sul suo modo di parlare. O l’unica coppa che ho mai avuto e ho ancora a casa è stata quella che ho vinto al quiz di Mike Bongiorno Il Migliore, cosa che succederà anche al mio personaggio nella serie, cose davvero incredibili… Ho fatto appello a quello che ritenevo corretto e rispettoso nel dover narrare la storia di questo personaggio, questa donna, che ha lottato per i suoi diritti in una realtà provinciale che io conosco bene. E immagino in quegli anni cosa potesse significare per una donna come lei riuscire a tirarsi fuori da una situazione, scrollarsi di dosso questa onta tremenda. Mi sono affidata ai miei ricordi, a quello che ho vissuto o attraverso le narrazioni, o ciò che ho visto. Poi è un racconto universale quindi è stato difficile e facile allo stesso tempo.