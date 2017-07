38 CONDIVISI Condividi Tweet

Urbano Cairo ha presentato i palinsesti La7 2017-2018. Dopo Lilli Gruber, la novità più curiosa ed intrigante del network sarà Corrado Guzzanti. Il comico, reduce dalla serie Sky Dov’è Mario?, torna in tv “con una cartolina satirica, dal lunedì al venerdì, che sarà una cosa simpatica e divertente”.

Un programma che farà il paio con il passaggio di Diego Bianchi a La7. L’indirizzo voluto dal nuovo direttore Andrea Salerno è chiaro: una tv generalista ma di qualità, che sappia informare e divertire. La cartolina di Guzzanti durerà 5 minuti e inizierà a novembre. Durerà fino alla fine di Otto e Mezzo. “Con Corrado, però, tutte le varianti sono possibili”, ha specificato Salerno.

Mentana è confermato alla guida del tg e Gruber al timone della striscia informativa quotidiana in onda nell’access prime time. Così come la regina degli ascolti Myrta Merlino con il talk L’aria che tira.

La7 ha rinnovato i contratti anche a Corrado Formigli, per tre anni, e a Giovanni Minoli, che la domenica tornerà a condurre Faccia a faccia. Previsti anche una rassegna di film di Nanni Moretti introdotti dal regista e la nuova edizione di Miss Italia.

I palinsesti La7 2017-2018

Giovanni Floris continua con Dimartedi, ma per la copertina difficilmente torneranno Luca e Paolo, passati a Rai 2. “Luca e Paolo per il momento non sono confermati, stiamo ragionando su chi farà la copertina di Giovanni Floris”, ha spiegato Cairo. “Ma il programma ha la sua forza indipendentemente dalla copertina, che sicuramente aggiunge un momento di ilarità e divertimento”.

Infine, inevitabile la domanda su Massimo Giletti. Il conduttore è stato misterioso sul suo futuro in Rai. Le voci più insistenti lo vogliono proprio a La7. “Giletti lo stimo molto, è bravissimo”, ha ammesso Cairo. “Fa una tv dove coniuga l’alto e a volte il basso, quando è il caso. È un grandissimo professionista. Ma noi non abbiamo avuto contatti con lui e neanche con Fazio. Ho incontrato tra gennaio e giugno Beppe Caschetto, ma non abbiamo parlato di Fazio, non c’è mai stata nessuna proposta o offerta”. Insomma, il colpaccio Giletti sarebbe l’ultimo strappo clamoroso.

#unacertaideaditv il Presidente Cairo: rinnovato il contratto con Lilli Gruber sino al 2022 @OttoemezzoTW quest'anno grandi risultati pic.twitter.com/yMg1Ji5LJX — La7 (@La7tv) 12 luglio 2017