Sono stati presentati a Montecarlo i palinsesti Mediaset 2017-2018. Pochissime le novità e tante le conferme. Una scelta conservativa di puro consolidamento quella del Biscione. Ecco cosa vedremo nella prossima stagione televisiva. Canale 5 blinda i soliti noti. Maria De Filippi torna con Amici, rientrano anche Tú sí que vales e Grande Fratello Vip.

Paolo Bonolis è fresco di rinnovo di contratto e riproporrà un suo cavallo di battaglia, Chi ha incastrato Peter Pan?. Previste anche tre nuove puntate di Music. Dopo gli ascolti altalenanti del 2016, strappa il rinnovo pure House Party.

Le uniche due novità sono Adrian, progetto animato di Adriano Celentano composto da 13 puntate, e Scommettiamo, versione riveduta e corretta di Scommettiamo che. Gerry Scotti triplica il parco game show con The Wall, quiz che si alternerà ad Avanti un altro e Caduta libera nella fascia preserale.

Più intrigante il settore fiction. Gianni Morandi torna a recitare con L’isola di Pietro, Giulia Michelini si guadagna uno spin-off tutto suo con Rosy Abate – La serie. Nuove avventure anche per Raoul Bova con Ultimo e Squadra Mobile – Operazione Mafia Capitale. Molto attesa la seconda stagione di Le tre rose di Eva. Destano curiosità Immaturi – La serie (dal film di Paolo Genovese) e Liberi sognatori, quattro storie italiane di impegno civile griffate TaoDue.

Rete 4 punta all’usato sicuro. Sono confermati Barbara De Rossi e Il terzo indizio, Quinta colonna, Quarto grado e Dalla vostra parte. Lo stesso vale per Lo sportello di Forum con Barbara Palombelli, Ricette all’italiana con Davide Mengacci e Donnavventura. La sola novità è Madre mia, il docufilm di Al Bano che racconta un secolo d’Italia visto dalla famiglia Carrisi.

Italia 1 smuove qualcosa. Torneranno Le Iene e Colorado, riaffidato a Paolo Ruffini. La rivelazione sarà Nicola Savino, al timone di uno dei due appuntamenti delle Iene e di una nuova trasmissione che arriverà a inizio 2018. Con lui ritorna in Mediaset anche la Gialappa’s Band, da gennaio con un nuovo show. Spazio al reality con Surviving Africa (è saltata la conduzione di Raz Degan) e alle risate con Big Show, programma comico con Andrea Pucci. Infine, è intrigante la sfida di Ultima fermata: per la prima volta Maria De Filippi sarà produttrice per la rete giovane di Mediaset con un gioco delle coppie al contrario. L’idea del format è di costringere coppie litiganti a dialogare per vedere se è possibile recuperare il rapporto.