I palinsesti di Rai 1 per l’estate 2018 sono ricchi di conferme e gustose novità. Dal 3 giugno all’8 settembre, la rete diretta da Angelo Teodoli rinnova la propria strategia a partire dal daytime. La mattina, dal lunedì al venerdì, tornano Uno Mattina Estate, in onda dalle 6:45, Quelle brave ragazze, a partire dalle 10, e infine le repliche di Don Matteo fino al telegiornale delle 13:30.

I palinsesti Rai 1 estate 2018

Nel pomeriggio, ci sarà un film al giorno alle 14. Subito dopo, alle 15:30, tocca a La vita in diretta Estate, condotto da Gianluca Semprini ed Ingrid Muccitelli. Il rotocalco accompagna il pubblico fino alle 18:45, quando inizia la nuova versione di Reazione a catena (in onda anche nel fine settimana), affidato alla new entry Gabriele Corsi. Dopo il Tg1 delle 20, l’access prime time si garantisce ascolti sicuri con Techetecheté. La domenica mattina, confermato anche l’appuntamento alle 12:15 con Linea verde Estate. Infine, nelle prime serate, si preparano alcuni colpacci per tenere botta alle partite di calcio dei Mondiali di Russia, esclusiva Mediaset.

Ogni lunedì l’appuntamento è con la decima stagione di Don Matteo, il martedì si alterneranno invece i grandi eventi: il 5 e il 12 giugno i Wind Music Awards, il 17 il concerto benefico Con il cuore – Nel nome di Francesco da Assisi, dal 26 spazio alla quinta stagione della serie spagnola Velvet. Mercoledì approfondimento e intrattenimento con Petrolio, film in prima visione, un nuovo ciclo di puntate di Superquark con Piero Angela e a ferragosto la finale di Supercoppa Europea.

Rai 1, programmi per l’estate 2018

Il giovedì, dopo il concerto-evento Pino è in memoria di Pino Daniele (il 7 giugno), tocca alle serie Tutto può succede 3 (dal 14 giugno) e The Good Doctor (dal 9 agosto). Venerdì Amadeus lancia il talent musicale Ora o mai più, al quale seguiranno, dal 29 giugno, film, uno speciale terremoto (il 24 agosto) e la partita Italia-Polonia (il 7 settembre) che probabilmente vedrà esordire il nuovo allenatore della nazionale. Sabato repliche di alcuni show di successo come Pavarotti – Un’emozione senza fine (16 giugno), Cavalli di battaglia con Gigi Proietti (dal 30 giugno al 21 luglio) e 1, 2 3 Fiorella (dal 25 agosto al 1° settembre). Il 23 giugno è previsto un terzo appuntamento con i Wind Music Awards, mentre l’8 settembre di nuovo musica con il concerto Bocelli Firenze. Ogni domenica, fino al 26 agosto, repliche de Il Giovane Montalbano, finale di Supercoppa Italiana il 12 agosto e film dal 2 settembre. La seconde serate propongono varie novità, tra cui #DimmiDiTe di Niccolò Agliardi, a meno che non si decida per nuove elezioni e allora Porta a Porta non andrà in vacanza.