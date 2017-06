2 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono stati presentati i palinsesti Rai 2017-2018. Tante le novità e numerose le conferme. Ecco cosa vedremo nella prossima stagione televisiva. Partiamo da Rai 1. Innanzitutto, per L’Arena di Massimo Giletti non è detta l’ultima parola. Conti, Giletti e Fazio rivoluzioneranno il weekend della prima rete. Soprattutto con Fazio, che trasloca da Rai 3 a Rai 1. Polemiche a parte sul suo nuovo stipendio, Che tempo che fa esordirà sull’ammiraglia domenica 24 settembre in prima serata. Appuntamento che raddoppia al lunedì con Che fuori tempo che fa in seconda serata. Tra i varietà, Milly Carlucci tornerà a febbraio con i suoi ballerini. Già annunciato anche il rientro di Paola Perego.

La vita in diretta passa a Francesca Fialdini in coppia con Marco Liorni perché Cristina Parodi rivoluziona Domenica In con una formula inedita. Franco di Mare e Benedetta Rinaldi sono confermati a UnoMattina. Eleonora Daniele raddoppia Storie vere, che diventa Storie italiane e passa anche al sabato pomeriggio. Elisa Isoardi condurrà Buono a sapersi – A tavola in salute. A pranzo una new entry: dopo il Tg1 delle 13:30, arriva il game show Zero e lode. Due biopic attesissimi tra le fiction. In arte Nino con Elio Germano nei panni di Manfredi e Principe Libero dedicata a Fabrizio De Andrè, interpretato da Luca Marinelli. Il dg Mario Orfeo ha anche anticipato che sta trattando per la riconferma di Alberto Angela e promesso il ritorno di Roberto Benigni per “delle serate evento specialissime”.

Due importanti novità sono al femminile. Bebe Vio condurrà un programma in sei puntate intitolato La vita è una figata, in onda la domenica alle 17.45 dal 1° ottobre. Fiorella Mannoia, affiancata ogni puntata da un personaggio diverso dello spettacolo, condurrà il 23 e il 30 settembre 1, 2, 3 Fiorella. Uno show in cui racconterà il cambiamento delle donne negli ultimi decenni attraverso le canzoni.

Rai 2 punta forte su Luca e Paolo. I comici saranno al timone di Quelli che la domenica pomeriggio e protagonisti di Camera Cafè – Il mondo nuovo dall’11 settembre dal lunedì al venerdì alle 21. Sulla seconda rete torna anche Stasera Casa Mika, il music show in 4 puntate dal 24 ottobre in prima serata. Ad Amadeus è affidato il programma Stasera tutto è possibile in prime time il martedì. Caterina Balivo prende una pausa da Detto Fatto ma tornerà, ha assicurato la direttrice Ilaria Dallatana. Costantino Della Gherardesca è confermato alla conduzione di Pechino Express. Inoltre, su Rai 2 torna anche Renzo Arbore con uno speciale dedicato a Indietro tutta, di cui si celebrano i 30 anni.

I palinsesti Rai 2017-2018: tutti i programmi

Rai 3 si presenta con la novità Michela Murgia. La scrittrice ha un nuovo programma culturale il sabato dalle 18 alle 19. Lo stesso giorno ci sarà anche l’attesissimo ritorno di Franca Leosini con il suo Storie maledette, il programma accolto alla presentazione dall’applauso più lungo. Ogni giorno invece, dalle 20.10 dopo Blob, andrà in onda il programma della BBC Opinione pubblica. Da novembre sarà pure lanciata una nuova trasmissione, Andiamo a governare, distopia sull’autogestione statale dei cittadini.

Michele Santoro continuerà con i suoi racconti-inchiesta, Lucia Annunziata vedrà raddoppiato lo spazio di In 1/2 H la domenica pomeriggio. Ad Agorà confermata anche in autunno Serena Bortone. Massimo Gramellini conquista uno spazio tutto suo, Le parole della settimana, condotto con Geppi Cucciari. Infine, la direttrice Daria Bignardi ha annunciato un nuovo programma affidato al cantautore Brunori Sas per raccontare il sud del nostro Paese. Insomma, Sanremo a parte, i palinsesti Rai 2017-2018 ne promettono delle belle.