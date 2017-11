0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il palinsesto di Rai 2 per l’inverno 2018 sarà ricco di conferme e novità. Questo scorcio finale di 2017 non ha sorriso al secondo canale del servizio pubblico. Stasera casa Mika e Pechino Express sono piaciuti alla critica ma non hanno convinto i telespettatori sul fronte ascolti.

Per questo motivo, il direttore Andrea Fabiano ha pensato ad una serie di mosse e strategie differenti. Soprattutto per provare a riconquistare il pubblico perso del prime time.

Il periodo sperimentale partirà dal 7 gennaio e si concluderà il 31 marzo 2018. Il lunedì sarà appannaggio di Roberto Giacobbo con il suo Voyager. Da inizio febbraio, invece, ritornano le avventure di Hawaii Five-0 con la stagione numero 8 (iniziata negli Usa il 29 settembre scorso) e alcuni film in prima visione free. Martedì sarà a tutto intrattenimento. Prima con Le spose di Costantino, quattro puntate con Costantino Della Gherardesca in compagnia di quattro celebri spose: Valeria Marini, Elisabetta Canalis, Eleonora Giorgi e Paola Ferrari. Poi con Boss in incognito (presenta l’ex Trio Medusa Gabriele Corsi) e la rinnovata edizione di The Voice.

Il mercoledì sarà serata di fiction. La prima a partire sarà Il cacciatore con Francesco Montanari nei panni di Alfonso Sabella, il giovane magistrato che diede la caccia ai mafiosi dopo le stragi di Capaci e Via D’Amelio. A seguire, da fine marzo, la seconda stagione di Rocco Schiavone con Marco Giallini.

Ecco il palinsesto di Rai 2 per l’inverno 2018

Di giovedì ci sarà il grande ritorno di Amadeus con Stasera tutto è possibile (fino al 15 marzo), che si darà il cambio, dal 22, con la comicità di Made in Sud. Venerdì toccherà all’informazione: a gennaio debutta un nuovo talk politico con Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi, dal 16 marzo riprende Nemo – Nessuno escluso.

Il fine settimana, infine, sarà all’insegna delle serie. Il sabato saranno in programma NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans, mentre la domenica toccherà a NCIS e Bull. Insomma, Rai 2 cerca di fronteggiare la crisi con i suoi cavalli di battaglia.