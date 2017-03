152 CONDIVISI Condividi Tweet

Da quando i due ex innamorati sono comparsi in video, con Alessia Marcuzzi in veste di commossa spettatrice della loro love story, il pubblico ha cominciato a supportare la “ship” (come dicono a Hollywood, intendendo la coppia) e a sperare in un ricongiungimento: e adesso arriva un video che sembrerebbe annunciare una prossima partenza di Paola Barale sull’Isola con Raz…

Paoala Barale sull’Isola Con Raz? La risposta in questo video

Dopo una simpatica foto in cui l’ex attrice, presentatrice e sosia di Madonna, provava a scappare dalla conduttrice del reality che a tutti i costi voleva proporle di raggiungere il modello australiano, sui social è stato diffuso un altro indizio:

…amici vi aspetto domenica… #realtime @gocoppola_spaziogo #gocoppola #superstudiopiu via Tortona #milano #talalife🔛💣💥❤️ thank’s @paolabaraleofficial Un post condiviso da AldoCoppola C.so Garibaldi 110 (@maurositura) in data: 9 Mar 2017 alle ore 05:16 PST

Qui il celebre parrucchiere delle star invita la sua cliente preferita a seguire il suo nuovo show in tv: purtroppo, però, la risposta è che lei il week-end non ci sarà perché “parte un po’”. Che lo champagne abbia fatto effetto e il pubblico abbia avuto finalmente la conferma che prestissimo vedremo Paola Barale sull’Isola con Raz?

Il ritorno della coppia Barale-Degan?

Dando per supposto che la partenza a cui sta facendo riferimento sia quella per l’Honduras, non resta che sperare che il concorrente israeliano non venga eliminato, e che la sua preziosa “stella”, la sua “bionda” rimanga con lui almeno una settimana, come Imma Battaglia ha fatto per la sua Eva. E chissà, poi da cosa nasce cosa! In fondo si erano tanto amati…