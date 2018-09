0 CONDIVISI Condividi Tweet

In esclusiva, per la prima volta, Chi ha approfondito la questione di Paola Caruso incinta e, purtroppo, abbandonata dal padre del futuro figlio. Il momento che sta attraversando l’ex ‘bonas’ è davvero difficile, e parlarne è stata lei stessa dalle pagine della rivista scandalistica.

Paola Caruso incinta si rivela a Chi: “Il padre di mio figlio mi ha abbandonato”

L’abbiamo vista nell’undicesima edizione dell’Isola dei Famosi, e ora la ritroviamo ad un passo da una bellissima avventura, quella di diventare mamma: “Sono incinta di quattro mesi, ma Francesco, il padre del bambino che aspetto, è scappato” – ha raccontato a Gabriele Parpiglia, il quale ha anticipato questa lunga intervista in un post su Instagram – “Mi sono accorta di essere incinta durante le registrazioni di Pechino Express, l’ho detto subito al mio compagno ed era al settimo cielo. Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l’estate se n’è andato senza dire niente e mi ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa”.

La gioia di diventare madre, insomma, deve fare i conti con una certa drammaticità della situazione: Paola Caruso incinta di pochi mesi sta ancora affrontando la difficile rottura con l’imprenditore Francesco Caserta, proprietario di una catena di supermercati: “Non capisco cosa sia successo, visto che nelle nostre intenzioni c’erano una casa nuova e il matrimonio. So di non essere mai piaciuta a sua madre e immagino che si sia fatto condizionare, tanto da rispondere al mio avvocato che sono solo una pazza che si sta inventando tutto. Se sarà necessario chiederò il test del Dna, non pensavo che potesse andare così”.

Se dovesse tornare? Le intenzioni della Caruso

Le sue intenzioni però sono buone, semmai ci fosse un passo da parte sua: “Sarei disposta a seppellire l’ascia di guerra, se dovessero tornare con l’abbraccio dell’amore. Ma non succederà. Ho scritto privatamente alla madre e per tutta risposta, lei mi ha bloccato sui social. Ma io non smetto di crederci per me e per Nicola, nostro figlio: si chiamerà come mio padre che non c’è più”.