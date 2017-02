0 CONDIVISI Condividi Tweet

Paola Cortellesi su Laura Pausini continua a spendere parole di grande affetto e stima. Tra lavoro, famiglia e amicizia l’attrice pronta a tornare al cinema con Mamma o papà, al fianco di Antonio Albanese, si racconta nell’ultimo numero del settimanale Grazia. Troveremo Paola sul palco di Sanremo, anche se per pochi minuti, per promuovere insieme ad Albanese il nuovo film.

“Antonio Albanese e io staremo in scena pochi minuti, promuoveremo il nostro film e sono certa che ci divertiremo da pazzi. Sul set abbiamo legato talmente tanto”. Nel suo futuro lavorativo la Cortellesi si vede più attrice di cinema che comica da show: “Prima o poi la voglia di esibirmi in pubblico verrà meno – spiega – Allora intraprenderò un nuovo cammino esclusivamente come autrice. Aspetto quel momento con serenità, sono certa che sarà ugualmente appassionante”.

Paola Cortellesi su Laura Pausini: “Ama condividere i sentimenti e le esperienze”

Paola Cortellesi su Laura Pausini con cui ha lavorato nello show di successo andato in onda qualche mese fa, Paola e Laura, dice: “Laura è bravissima a sdrammatizzare e ama condividere i sentimenti e le esperienze. Ammiro inoltre la sua empatia. Fa una vita folle, sempre in giro per il mondo ma, se sente che ho una giornata no, trova comunque il modo di starmi vicina. Questa è la vera amicizia. Un motivo di più per essere grata alla vita”.