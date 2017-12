0 CONDIVISI Condividi Tweet

Paola Perego denuncia le molestie subite in passato, proprio nel giorno in cui annuncia il suo ritorno in tv. Nel corso di un’intervista a Controluce, il programma di Giuseppe Di Piazza su Corriere Tv, la conduttrice ha raccontato i 35 anni di lavoro nel mondo dello spettacolo.

Una carriera iniziata come modella “perché avevo bisogno di lavorare” e interrotta bruscamente lo scorso marzo, quando è stato cancellato il programma Parliamone sabato a causa dell’ormai tristemente celebre lista dei motivi per scegliere le ragazze dell’Est.

“Ho paura di tornare in tv”, aveva spiegato la presentatrice brianzola qualche mese fa. Decisivo è stato l’incontro con Mario Orfeo: “Stavo preparando una causa per danni morali, di immagine e biologici perché sono stata molto male fisicamente. Poi però ho incontrato Mario Orfeo, il nuovo direttore generale della Rai, che mi ha detto che sono una risorsa importante per l’azienda. Ha conquistato la mia fiducia, gli ho creduto e da lì siamo ripartiti. Stavolta però ho un po’ di paura a tornare in video: mi immagino al primo ingresso in studio e mi manca l’aria”.

Paola Perego denuncia le molestie

Perego rientra su Rai 1 a partire da venerdì 12 gennaio 2018 con SuperBrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana. Un programma già testato nel 2012 e 2013 con buoni ascolti. Per l’occasione, parla per la prima volta anche di ciò che ha dovuto subire dagli uomini di potere incontrati lungo il suo percorso professionale.

“Al primo showroom a 16 anni mi accompagnò mamma. E appena mi lasciò sola con questo tipo, lui si avvicinò sul divano e mi disse: ‘Andiamo a letto?’. Scappai di corsa”, ha confessato. Ma l’episodio più scioccante ha avuto per protagonista un altro uomo. “Anni fa sono stata attaccata al muro da un politico”, ha rivelato Perego. “È la prima volta che lo racconto e non dirò mai il nome perché non mi interessa. Eravamo nel suo ufficio e mi salvai con una bella ginocchiata dove non batte il sole, come diceva mia mamma”.