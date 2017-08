1 CONDIVISI Condividi Tweet

Le cose si stanno decisamente mettendo male dopo la disavventura di ‘Parliamone…sabato’ e della famosa lista delle donne dell’Est: arriva fresca, infatti, la notizia che Paola Perego fa causa alla Rai: “Depositato atto di citazione a Rai1 per danni immagine, economici e biologici a seguito vicenda Paola Perego“, si legge su Twitter.

È guerra a Viale Mazzini: la presentatrice non ci sta e passa alle ‘maniere forti’

In tempi di palinsesti Rai 2017-2018 il ruolo dei conduttori – in particolare di alcuni, come Insinna e Giletti – sembra ancora in balia di molte, moltissime varianti. Quello della moglie di Lucio Presta è stato un mandato duramente messo alla prova qualche mese fa quando, a causa di una grafico che mostrava i ‘vantaggi’ di scegliere una fidanzata provenienti dai paesi dell’Est, è entrato nell’occhio del mirino della cronaca televisiva.

In seguito allo scandalo creato da quel contenuto, la dirigenza Rai ha deciso di cancellare il programma. In cambio, durante le riunioni per i nuovi palinsesti, avevano deciso di farle una lauta offerta: 8 prime serate e due nuovi show da presentare. Il problema per cui Paola Perego fa causa alla Rai, però, è stato economico, dato – sotto consiglio e indicazione di suo marito Lucio Presta – che lei avrebbe richiesto un tipo di contrattoche tenesse conto (nei compensi) anche di danni derivati dalla chiusura di ‘Parliamone Sabato’, nonché quelli biologici e psicologici.

Il motivo per cui Paola Perego fa causa alla Rai

Ricordiamo benissimo, infatti, la grossa polemica scoppiata poco dopo la chiusura del programma, e la sua intervista in lacrime a Le Iene. L’azienda di Viale Mazzini di recente aveva annunciato il ritorno della presentatrice, poi ad un certo momento ha smesso di dffondere questa comunicazione: questo è solo uno dei dati che ha spinto la Perego ad agire per vie legali. Gli altri sono, come già citato, ansia e stress. Ne vedremo delle belle!