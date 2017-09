273 CONDIVISI Condividi Tweet

Paola Perego ha paura di tornare in tv. La conduttrice brianzola, intervistata da Maria Latella nel programma Nessuna è perfetta di Radio24, ha rivelato i propri timori sul futuro. Senso di disorientamento e inadeguatezza: sono le emozioni negative che sta provando a superare al rientro sul piccolo schermo.

Le polemiche che hanno riguardato la conduttrice sono iniziate lo scorso marzo, quando è stato cancellato il programma Parliamone sabato a causa dell’ormai tristemente celebre lista dei motivi per scegliere le ragazze dell’Est. In seguito la presentatrice ha anche fatto causa alla Rai “per danni d’immagine, economici e biologici”. Con il cambio di direzione, Perego torna su Rai1 in autunno, ma non dimentica quanto subito. “Ricordo la confusione, il non capire quello che stava accadendo, una cosa sicuramente molto più grande di me”, ha detto. “La prima settimana era come se stesse accadendo a qualcun altro. Poi ho visto la notizia al Tg1, le prime pagine di tutti i giornali e sembrava davvero una cosa troppo grande per me”.

“Ricordo il dolore, la frustrazione, il senso di impotenza per non potersi difendere”, ha aggiunto. “Per la prima volta nella mia vita la paura del giudizio, l’isolamento, la paura che le persone davvero pensassero che fossi contro le donne”. Un dramma privato vissuto lontano da tutto e tutti: “Sono stata molto male. Mi vergognavo ad uscire di casa, è stata la prima volta nella mia vita. Non ho dormito per molto tempo, ho perso peso: è stata davvero una violenza”.

Paola Perego ha paura di tornare in tv: le sue parole

“È il lato umano che mi ha fatto male anche perché – siccome adesso con la nuova dirigenza i rapporti si sono sistemati e ho un nuovo progetto per Rai1 – professionalmente sono a posto, dovrei essere ‘salva’. Invece in realtà sto ancora cercando di recuperare l’entusiasmo per fare questo lavoro, perché è stata una violenza tale che mi hanno tolto la voglia”.

Ora Perego è “terrorizzata all’idea di entrare in uno studio televisivo”. “Sono spaventata, probabilmente sto ancora elaborando”, ha concluso. “Mentre prima era un lavoro meraviglioso, il lavoro più bello del mondo. Mi sentivo miracolata, dopo questa ondata di cattiveria violenza e odio ho davvero paura”. L’intervista integrale è disponibile a questo link.