0 CONDIVISI Condividi Tweet

Paola Perego torna su Rai 1. Un segnale che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile. Con la presentazione nel Cda dei palinsesti autunnali, rispunta la conduttrice brianzola. Un annuncio con tanto di scuse dopo che l’ammiraglia Rai aveva cancellato il programma Parliamone di sabato. Uno show che aveva indignato il pubblico con l’ormai famosa lista di motivi per scegliere le ragazze dell’Est.

La notizia era nell’aria da giorni ma ad ufficializzarla ci ha pensato su Twitter Arcobaleno Tre. Si tratta dell’agenzia di proprietà della stessa Perego e del potentissimo marito Lucio Presta. Presta è conosciuto come il “manager delle star”: per lui lavorano artisti come Amadeus, Antonella Clerici, Lorella Cuccarini, Paolo Bonolis, Roberto Benigni, Belen Rodriguez, Ezio Greggio e Stefano Bettarini.

“Felici perché Rai 1 ha scelto di riprendere il rapporto professionale con Paola Perego dopo un momento di ‘straordinaria follia’”, si legge nel tweet della società. Un messaggio che ha il sapore del risarcimento dopo la decisione di Antonio Campo Dall’Orto di eliminare Parliamone di sabato.

Paola Perego torna su Rai 1

Perego era stata usata come capro espiatorio della situazione, letteralmente sfuggita di mano ad autori e vertici. La conduttrice aveva persino ipotizzato una possibile risoluzione del contratto da parte della Rai in un’intervista alle Iene. Ora appare tutto risolto, complice l’addio di Campo Dall’Orto e l’arrivo di Mario Orfeo. Insomma, il timing di questo ritorno di fiamma fa riflettere non poco. Il problema era l’ex dg? La responsabilità dell’allontanamento di Perego era completamente sua?

Il nuovo direttore generale della Rai apporterà una piccola rivoluzione ai palinsesti. Cristina Parodi condurrà Domenica In, Fabio Fazio passerà da Rai 3 a Rai 1 e Lucia Annunziata raddoppierà il suo In mezz’ora, con un taglio più da magazine settimanale. Ci saranno poi eventi speciali come quello di Roberto Bolle e la conferma di Alberto Angela.

Felici perché @RaiUno ha scelto di riprendere il rapporto professionale con @peregopaola dopo un momento di "straordinaria follia" — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) 16 giugno 2017