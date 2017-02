1 CONDIVISI Condividi Tweet

Incoronata da pubblico e critica come la più bella e alla moda di Sanremo 2017, finalmente Paola Turci e l’incidente che nel 1993 le ha stravolto la vita sono venuti a patti. I suoi tailleur eleganti e sensuali hanno conquistato l’ultima edizione del Festival. La sua voce incisiva e vellutata ha messo in mostra le cicatrici, quelle esteriori lasciate da un decorso lungo e faticoso e quelle interiori che l’hanno aiutata a rimettersi al centro della sua esistenza.

Sono stati proprio quei segni sul viso – 13 interventi al volto, di cui 12 all’occhio, e 100 punti – a trasformarla nella donna che è adesso. “Andavo a 80 all’ora, poi il crash e la macchina si è accartocciata: mi è venuto tutto addosso”, ha raccontato ospite di Matrix. “Nel 1993 stavo studiando teatro, avevo fatto anche provini con Ettore Scola, poi l’incidente ed è stato un sogno che si è interrotto”.

Paola Turci e l’incidente: un racconto emozionante

La cantante si è rialzata dopo una brutta caduta e ha fatto di quell’inciampo un motivo per rendersi una persona migliore. Anche quando il tempo per lei sembrava essersi fermato. “Ora lavoro su me stessa e mostro i miei difetti per liberarmi di questa paura che avevo di mostrare la parte più fragile di me”, ha detto. “In questi anni tutti gli occhi degli altri erano perfetti e per me era straordinaria questa normalità”. Basta ascoltare Fatti bella per te, la canzone presentata sul palco dell’Ariston, per cogliere tutta la sua essenza.