Paola Turci insegnante di canto ad Amici 17: a lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi. Secondo la rivista, la cantante romana ha accettato senza troppi indugi la proposta che le è arrivata da parte di Maria De Filippi. Un’offerta nata nei camerini del Teatro Ariston.

Maria e Paola avrebbero infatti avuto modo di consolidare il proprio rapporto dietro le quinte del Festival di Sanremo, dove la cantautrice si è piazzata al quinto posto con il brano Fatti bella per te.

Il primo singolo estratto dall’album Il secondo cuore ha letteralmente ammaliato pubblico e critica. Inoltre, dopo l’incidente che nel 1993 le ha stravolto la vita, Turci torna a recitare a teatro per la prima volta. La sua voce suadente e vellutata ha messo in mostra le cicatrici, quelle esteriori lasciate da un decorso lungo e faticoso e quelle interiori che l’hanno aiutata a rimettersi al centro della sua esistenza.

La stima per la sua storia e il rispetto per il suo coraggio sarebbero i motivi che hanno spinto De Filippi a costruire questa inedita collaborazione ad Amici. A liberare un posto dietro al bancone dei professori sarà Fabrizio Moro, che ha deciso di abbandonare la cattedra dopo tre anni per dedicarsi a nuovi progetti. Tuttavia, come rivelano i ben informati, Turci non sarebbe l’unica novità di questa nuova edizione del talent show.

Paola Turci insegnante di canto ad Amici 17?

L’approdo della cantante potrebbe essere il primo di una lunga serie di arrivi nel corpo docente. Il restyling del programma prevedrebbe l’uscita di Elisa, Eleonora Abbagnato, Ermal Meta, Daniele Liotti e Alex Braga. Non ci sarà neanche Kledi Kadiu per quel che riguarda la danza: il ballerino albanese lascia lo show che l’ha lanciato verso il successo. Per ora, a essere confermati, sembrano solo Emma Marrone, subentrata in sostituzione di Morgan nel corso dell’ultima edizione, e Ambra Angiolini, che si è rivelata un giudice molto amato dal pubblico. Fra le altre voci che circolano, si parla di una predilezione di Maria per Giorgia, pronta nel 2018 a festeggiare il venticinquennale di carriera.