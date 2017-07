50 CONDIVISI Condividi Tweet

“I sogni son desideri di felicità”, diceva la fatina di Cenerentola, e quale gioia più grande di sapere che Paola Turci torna a recitare, riaprendo un sogno nel cassetto di tanti anni fa?

La bella cantante che tutti sperano di rivedere anche a Sanremo 2018 (dato che nella scorsa edizione ha letteralmente ammaliato tutti) ha deciso di riaffacciarsi nel mondo della recitazione dopo più di 20 anni, precisamente da quando – nel 1993, anno del suo tremendo incidente – ha dovuto abbandonare la sua passione, seconda solo a quella del canto.

Paola Turci torna a recitare a teatro per la prima volta dal suo incidente: “Mi mette tensione”

Al termine di un bellissimo live al Festival Collisioni, è la stessa cantante a fare questo emozionante annuncio: “Vengo qui in un momento di fragilità che accolgo con tanto stupore e curiosità, ma il pubblico era commovente. Ho sentito un’intesa, un equilibrio, mi sembrava di stare a casa mia, a casa di amici. Questo ho provato. Se fossi una scrittrice descriverei l’empatia che ho sentito. È stata davvero forte”.

E poi il commento che conferma che Paola Turci torna a recitare: ”Realizzo un sogno interrotto 24 anni fa. Mi mette una tensione, una carica, una forza incredibile che non ho nel quotidiano. Ho bisogno di quello”.

I drammatici ricordi e la voglia di rivalsa della cantante

Tutti ricordano il suo drammatico (e coraggioso) racconto a Domenica Live nel post-Sanremo: “Per due anni mi hanno tirato fuori i vetri. Ho subito tredici operazioni tra occhio e guancia”. Il momento della rivalsa su questo dolore, come poco dopo ha dichiarato su Chi, è ormai arrivato: “Parlare di questi segni che mi hanno dato molta insicurezza è stato un modo per smascherarmi. Oggi non ci penso nemmeno. Non è un problema”.

E noi non possiamo che farle un in bocca al lupo per la sua nuova avventura artistica!