Paolo Bonolis a Sanremo 2018? Sì, no, tra due anni. Il conduttore, firmato il rinnovo con Mediaset, si apre al Festival. “Non ho preclusioni a fare Sanremo”, ha dichiarato a Repubblica. Facendo subito una precisazione fondamentale: “Ma penso che il Teatro Ariston abbia fatto il suo tempo e che il Festival meriti di diventare un evento contemporaneo”.

Un messaggio chiaro e preciso, che ha per destinatario il direttore di Rai 1 Andrea Fabiano. Da qualche tempo, infatti, la struttura di viale Mazzini lavora per allestire diversamente la più grande vetrina della musica italiana. Il sindaco Alberto Biancheri è in contatto continuo con Fabiano. C’è soprattutto l’ostacolo economico: la Rai ormai tende al risparmio e i meno di 5 milioni l’anno per il Comune potrebbero non bastare.

“Sanremo deve uscire da un ambiente chiuso e piccolo”, ha precisato Bonolis. Secondo il presentatore, il 68° Festival della canzone italiana non può tornare al Teatro Ariston. “L’Ariston è stato trasformato, hanno fatto qualunque cosa: di più non si può. Oggi un evento come il Festival meriterebbe una sede nuova, so che la stanno individuando nel vecchio mercato dei fiori”.

La location di corso Garibaldi fa parte della storia della città. Tra il 1968 e il 1990, ha ospitato il più importante mercato floricolo nazionale, all’ingrosso ed alla produzione.

Paolo Bonolis a Sanremo 2018? La condizione

I tempi perché il trasferimento vada a buon fine sembra però non siano inferiori ai due anni. “Allora vorrà dire che fra un paio d’anni ne parlerò con il direttore Andrea Fabiano”, ha chiosato Bonolis. Insomma, le indiscrezioni sui possibili presentatori e Fabrizio Frizzi a Sanremo 2018 continueranno ad alimentarsi. A margine dell’intervista, il conduttore ha anche detto la sua sulle polemiche legate allo stipendio di Fabio Fazio.

“La realtà è che c’è un mercato”, ha detto. “Qui si parla di soldi pubblici ma se l’azienda Rai vuole fare utili deve considerare i giusti acceleratori e Fabio Fazio e altri colleghi sono potenti acceleratori. A me sembra giusto che la benzina che funziona meglio, che le gomme che offrono le migliori prestazioni abbiano un prezzo più elevato. Non si può fare un livellamento perché non corrisponde alla realtà: non siamo tutti uguali”.