Paolo Bonolis attacca Barbara D’Urso: si rinnova la sfida a colpi di frecciatine tra i due pezzi da novanta di Mediaset. Si respira una brutta aria a Canale 5. Lo dimostra la faida tra conduttori che è iniziata dal presentatore di Avanti un altro. Durante una puntata del suo game show, Bonolis aveva sottolineato come D’Urso non annunciasse mai il suo programma nonostante inizi subito dopo Pomeriggio Cinque. “Grazie che ogni sera ci lanci dalla tua trasmissione e dici che dopo veniamo noi. Grazie mille. Proprio carina, sempre gentile”, aveva detto.

Paolo Bonolis attacca Barbara D’Urso: che bordate

“Lei ci segue sempre e soprattutto con grande entusiasmo ricorda ogni giorno l’appuntamento con Avanti un altro nei suoi programmi. Vabbè, lasciamo stare…”. Con queste parole (al veleno) il conduttore aveva salutato il suo pubblico. Segnale che nei camerini del canale generalista più visto in Italia, le liti sono ormai all’ordine del giorno. D’Urso, che notoriamente non le manda a dire, non ha fatto passare neanche una settimana per rendere pan per focaccia.

Paolo Bonolis attacca Barbara D’Urso: botta e risposta

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, complice la presenza in studio di Roberta Floris, giornalista di Rete 4 e volto dell’Almanacco del Tg4 in onda ogni sera dalle 19:30, la conduttrice ha concluso il suo programma con la sua ospite che annunciava la messa in onda della sua rubrica. Casualmente, più o meno, in onda subito dopo Pomeriggio Cinque. Non ci sarebbe nulla di male se la trasmissione di Floris non fosse trasmessa allo stesso orario di Avanti un altro. Così il pubblico a casa si è beccato un rimando diretto ad una concorrente del preserale, sebbene della stessa “famiglia”. Dopo la furiosa lite con Federica Panicucci per la maternità di Mattino 5, si aggiunge un nuovo capitolo alle lotte interne che scuotono Mediaset.