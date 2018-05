81 CONDIVISI Condividi Tweet

Paolo Bonolis commosso: il ritratto del presentatore in pieno ‘orgoglio paterno’

Se ne parla tanto, se ne parla spesso, a volte in toni polemici per le foto che pubblica sua moglie Sonia Bruganelli, altre volte per la sua esuberanza in studio e sul piccolo schermo. Nel servizio pubblicato dal settimanale Diva e Donna, tuttavia, viene fuori un altro aspetto del presentatore meno noto alle telecamere: quello di papà ‘emotivo’.

L’occasione riguarda sua figlia Silvia – sorella di Davide e Adele, tutti e tre frutto della relazione con la sua attuale dolce metà (a differenza di Stefano e Martina, avuti invece dalla relazione con Diane Zoeller.)

Il motivo di Paolo Bonolis commosso? Sua figlia ha vinto una medaglia in una competizione sportiva, evento che – come mostra la foto – ha seguito con apprensione, tensione e trasporto. Per poi esplodere di gioia e farsi una foto insieme alla vincitrice: riuscite a leggere l’entusiasmo nel suo sguardo?