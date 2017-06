0 CONDIVISI Condividi Tweet

L’indiscrezione è filtrata: Paolo Bonolis condurrà il concerto di Vasco Rossi a Modena del 1° luglio. Dopo il clamoroso caso di Maria De Filippi a Sanremo, un altro pezzo da novanta del Biscione passa da una rete ammiraglia all’altra. Bonolis è fresco di rinnovo con Mediaset ma a Rai 1 tornerà per questo evento davvero speciale. I primi fan di Vasco sono già accampati al Parco Ferrari due settimane prima dello spettacolo.

Sono previste ben 220mila persone per questo live. Il concerto da record del Komandante batterà così il record mondiale di tutti i tempi come concerti a pagamento di un singolo artista. Sarà una serata unica ed irripetibile perché il rocker di Zocca festeggia i 40 anni di carriera. Rai 1 ha così deciso di fare partecipare il suo pubblico all’evento di Modena Park.

Era stato Carlo Conti il primo a dare la notizia durante i Wind Music Awards. Lo speciale Rai vedrà una serie di ospiti raccontare Vasco artista e persona. Ma saranno proposti soltanto alcuni brani in diretta. Il concerto integrale sarà visibile soltanto in 140 sale cinematografiche selezionate e le prenotazioni sono già aperte nel circuito The Space.

Secondo Sorrisi.com, la serata avrà in Paolo Bonolis un presentatore d’eccezione. Si attende, ovviamente, la conferma ufficiale della Rai, ma pare che sia stato lo stesso Vasco a chiedere la conduzione di Bonolis. D’altronde, nel 2005, il presentatore era riuscito a riportare il cantante a Sanremo in una storica ospitata. Rossi mancava dal palco dell’Ariston dal 1983, l’anno della celebre Vita spericolata.

Per Bonolis sarà un’eccezione concordata con Mediaset. A partire dall’8 luglio, infatti, il conduttore ritornerà al sabato sera di Canale 5 con le repliche della seguitissima settima stagione di Ciao Darwin, chiamata La Resurrezione.