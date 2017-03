0 CONDIVISI Condividi Tweet

A margine della conferenza stampa a Cologno Monzese in cui ha annunciato la ratifica dell’accordo che lo lega a Mediaset per altri due anni, Paolo Bonolis difende Paola Perego dalle critiche. Il suo rinnovo di contratto è stato quindi occasione per fare un punto sul caso televisivo dell’ultima settimana, che è costato alla conduttrice la chiusura dopo le accuse di razzismo e sessismo verso le donne dell’Est.

“Sono rapporti di forza quelli che si esercitano spesso in tv: la Rai è un’azienda di Stato e di conseguenza deve far contenti tutti”, ha dichiarato il conduttore in merito alla cancellazione di Parliamone sabato e alle successive pesanti parole della Perego. “Credo che dietro quella chiusura ci siano altre cose di cui non sono a conoscenza”, ha poi aggiunto.

Paolo Bonolis difende Paola Perego: le sue parole

“Penso che se Paola con il suo programma avesse fatto il 20% non l’avrebbero chiusa mai”, ha specificato. “Uno deve avere le palle per rispondere e non solo sottomettersi a quello che viene detto in rete”. Non sarà il suo caso per l’immediato futuro. Bonolis riproporrà in due anni tutti i suoi programmi più noti: Avanti un altro, Music, Chi ha incastrato Peter Pan, Ciao Darwin e soprattutto Il senso della vita, che sarà trasmesso in prima serata su Italia 1.

“Con Mediaset ho avuto un dialogo costante, perché i protagonisti sono sempre gli stessi, mentre in Rai è difficile individuare un dialogo continuativo”, ha detto punzecchiando Viale Mazzini. “Sanremo? Lo rifarei ad altre condizioni”: per il presentatore, infatti, “l’Ariston è un luogo troppo limitato sia in chiave scenografica che in chiave di coreografia del momento canoro. In una sede nuova lo farei, ma all’Ariston si possono solo ripercorrere i sempiterni calli. Ed è un peccato, se avete visto l’Euro Festival ci sono possibilità di racconto della musica che l’Ariston non permette”.

La sua sfida si chiama Music

“Con Campo Dall’Orto ho parlato di questo quando ci siamo incontrati”, ha rivelato. “Credo fosse d’accordo con me, ma finché stanno lì io preferisco continuare con Music che peraltro ha la sfida di dover combattere la concorrenza degli altri canali”. L’appuntamento è quindi fissato con le versioni rivedute e corrette dei suoi cavalli di battaglia: si riparte da dove si è, ovvero Mediaset.