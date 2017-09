0 CONDIVISI Condividi Tweet

Paolo Bonolis torna in tv con Chi ha incastrato Peter Pan? e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Da giovedì 21 settembre 2017 in prima serata su Canale 5, il conduttore – affiancato dal solito Luca Laurenti – si rituffa nel mondo dei bambini.

La nuova versione del suo programma più personale riserverà però molte sorprese. A partire da una scenografia rinnovata, che richiama le atmosfere fiabesche di Jacob Grimm e Hans Christian Andersen.

Bonolis, aspramente criticato durante il concerto di Vasco Rossi a Modena Park, avrà ospiti nella prima puntata Gianni Morandi, Ambra Angiolini e il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma. Molti YouTubers lanceranno le loro “challanges” e non mancheranno momenti di magia con Luca Laurenti.

La parte principale resta quella dedicata ai più piccoli. Il presentatore accompagnerà infatti il suo pubblico speciale (bambini dai 4 ai 10 anni) in un viaggio virtuale alla scoperta del Pianeta Terra. Non mancheranno ovviamente le celebri candid camera che hanno fatto la fortuna della trasmissione nelle precedenti edizioni. Promettono risate e tenerezza le consuete interviste dei bambini, che non risparmieranno domande a volte più ingenue a volte più impertinenti.

Chi ha incastrato Peter Pan? torna a distanza di 7 anni dall’ultima stagione. Bonolis si è speso in prima persona per questo progetto. Non senza critiche: in molti gli hanno sempre contestato l’opportunità di far apparire i minorenni in video in così tenera età.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni proprio su questo argomento, il conduttore romano ha lanciato una frecciatina a colleghi e programmi simili. “A dispetto di molte trasmissioni in cui i protagonisti sono giovanissimi con delle indubbie capacità, ma che secondo me sono anche un po’ inquietanti, i nostri piccoli protagonisti sono bambini normali con curiosità di bambini normali”. “Chi ha incastrato Peter Pan?”, ha aggiunto Bonolis, “vuole soffiare sul fuoco della meraviglia e della curiosità dei bambini”. Insomma, niente fretta di diventare adulti e niente talent.