Paolo Ferrari è stato il volto di un’altra Italia, un divo del palcoscenico, del grande e piccolo schermo amato da generazioni di spettatori. Scomparso il 6 maggio 2018, l’attore è stato ricordato anche dall’azienda di cui è stato testimonial per tantissimo tempo. Negli anni Settanta, Ferrari divenne un’icona pop grazie a serie di spot per il detersivo Dash, nei quali tentava inutilmente di far accettare due fustini di un detersivo generico al posto di un fustino dell’azienda. La sua frase “Dash più bianco non si può”, proposta a casalinghe di mezzo paese, è stata uno dei tormentoni pubblicitari più riusciti della storia. Talmente efficace da durare almeno due decenni.

Paolo Ferrari: Dash ricorda attore ma è polemica

Ferrari, morto a Roma all’età di 89 anni, è stato omaggiato dal brand sulla pagina Facebook ufficiale. “Vogliamo ricordare insieme a tutti voi, con affetto e gratitudine, un grande attore e un grande uomo. Ciao Paolo”, si legge nel post della Dash che ha scelto un celebre spot pubblicitario del detersivo per un ultimo saluto. Ma se in molti hanno apprezzato questo addio, c’è anche chi lo ha trovato inopportuno. Un modo fuori luogo per ricordare un attore e doppiatore noto per lo spot ma anche per aver lavorato in molti film e sceneggiati, oltre che a teatro.

Paolo Ferrari: funerali nei prossimi giorni

Molti utenti hanno trovato infelice la scelta dell’azienda. “Decenni di teatro ridotti a ‘Fu l’uomo del fustino Dash’? Quante volte l’ho visto su un palcoscenico, mi piaceva molto: elegante, ironico, pieno di talento. Altro che fustini!”, scrive un altro ammiratore sdegnato. Negli ultimi anni, Ferrari si era ritirato in campagna, vicino a Roma, dopo esser stato colpito da una lunga e dolorosa malattia. “Dedico molte ore della giornata alla meditazione – diceva – quel lasciar scorrere i pensieri e i ricordi senza fissarli, mai forzandoli per cercare nel fondo di noi i frammenti della memoria e dell’illusione”.