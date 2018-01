25 CONDIVISI Condividi Tweet

Paolo Fox critica la Rai dopo il grande successo del suo oroscopo per il 2018. Come ogni anno nuovo, il celebre astrologo ha annunciato le previsioni segno per segno (con i grafici che indicano mese per mese gli alti e i bassi in amore, lavoro e fortuna) durante la prima puntata dell’anno di I fatti vostri.

La storica trasmissione di Rai 2, ideata e diretta da Michele Guardì, ha fatto così il pieno d’ascolti. La seconda parte del programma ha registrato una media record di 1.8 milioni di telespettatori con più del 12% di share.

Fox, soddisfatto del risultato ottenuto, si è poi levato qualche sassolino dalla scarpa. Nella puntata di I fatti vostri del 3 gennaio, l’astrologo è entrato in studio ringraziando il pubblico per il record strappato nella fascia del daytime di mezzogiorno, sottolineando però che nessuno ha ringraziato lui.

“Vi posso dire grazie? A me non l’hanno detto, ma io lo dico a voi. Grazie grazie per gli ascolti del 1°!”, ha detto Fox. A leggere i dati, il suo oroscopo del 2018 ha fatto passare lo share dall’8,88% della prima parte di trasmissione al 12,11% della seconda, con quasi 800.000 spettatori in più. Un minimo di riconoscenza dalla rete l’astrologo se lo sarebbe aspettato.

Paolo Fox critica la Rai: “Nessun grazie”

Continuando poi a ringraziare il pubblico per l’affetto ricevuto, Fox ha sottolineato nuovamente “da parte vostra”. A quel punto è intervenuto Umberto Broccoli precisando “anche da parte nostra!”. L’astrologo allora non si è lasciato sfuggire un’altra stoccata: “Anche da parte vostra… Lo immaginavo”.

Non è la prima volta che Fox si lascia andare a qualche polemica. L’anno scorso aveva provocato Magalli punzecchiando il conduttore per la sua acida ironia. Per chi l’avesse perso, l’oroscopo del 2018 è disponibile su RaiPlay. Ecco invece lo sfogo dell’astrologo nella puntata del 3 gennaio.

Paolo Fox: "A me non l'hanno detto ma io vi dico grazie per gli ascolti dell'Oroscopo 2018"#ifattivostri 🎄Pillola #VeryNormalTRASH🎄 pic.twitter.com/OfCBvCaIqB — L🎄LLER🎁 (@SeeLallero) 3 gennaio 2018