Paolo Ruffini nell’occhio del ciclone. L’attore, chiamato ad intervenire al convegno sul cyberbullismo “Condivido – Il Manifesto della comunicazione non ostile nelle scuole” (un progetto educativo promosso dalla community Parole O_Stili per contrastare l’hate speech), è stato duramente contestato dagli insegnanti di una scuola di Trieste. I docenti hanno deciso di interrompere la diretta dell’evento, trasmesso in streaming nelle scuole di tutta Italia, a causa del linguaggio “osceno” del conduttore e comico toscano.

Dopo che un ragazzo era salito sul palco e aveva detto una parolaccia, Ruffini ha voluto spiegare apertamente quale sia il suo concetto di volgarità. “Non fatemi dire parolacce”, ha esordito, “perché ci sono questi signori in giacca e cravatta che non vogliono dica parolacce, ma mi sembra assurdo non dirle, perché voi le dite e mettere una distanza tra me e voi mi sembra una stronzata”. “Chiedo scusa alla suora, al preside e alle istituzioni, al ministro, a tutti, ma fatemi dire le parolacce. Fatemele dire”, ha proseguito. “Posso dire un’altra cosa? La volgarità non è dire cazzo, ma la violenza. È più volgare uno schiaffo che non dire vaffan…”.

Paolo Ruffini “da tapparsi le orecchie”

A Triste, su richiesta dell’assessore all’Istruzione del Friuli Venezia Giulia, Loredana Panariti, il collegamento da Milano è stato sospeso per circa un quarto d’ora, durante il quale si è svolto un dibattito fra alunni e professori. Ruffini è stato bravo, secondo la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, ma “quando diceva parolacce mi tappavo le orecchie”. La pensa diversamente Rosy Russo, promotrice dell’iniziativa: “Ci dispiace sinceramente se qualcuno a Trieste si è sentito spiazzato dall’ironia, a volte spigolosa, di Paolo Ruffini. Siamo, però, convinti che tutti i ragazzi che hanno partecipato oggi siano tornati a casa arricchiti da un’esperienza sicuramente diversa ma bella e ricca di contenuti. E con una consapevolezza maggiore dell’importanza di usare e scegliere – online come offline – le parole con cura”. Sulla sua pagina Facebook, Ruffini ha commentato l’accaduto così.