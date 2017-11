22 CONDIVISI Condividi Tweet

Parenzo attacca Fazio su Berlusconi, ospite a Che tempo che fa domenica 26 novembre. Nella puntata di lunedì 27 di La zanzara, il programma in onda su Radio 24, il giornalista ha sparato a zero contro il conduttore del talk di Rai 1.

Il punto è l’intervista “sdraiata”, come l’ha definita il suo collega Giuseppe Cruciani, fatta al leader di Forza Italia. L’ex premier ha parlato per mezz’ora rispondendo a domande prima troppo morbide, poi del tutto scomparse. Nessuna obiezione sulle condanne ai processi, il conflitto di interessi, le prescrizioni, l’indagine per le stragi di mafia e i legami degli alleati con l’estrema destra.

Fazio, già criticato per la sola presenza di Silvio Berlusconi a Che tempo che fa, ha comunque ottenuto una prima vittoria. Il pubblico della sua trasmissione è cresciuto grazie a quest’intervista. La puntata del 26 novembre ha registrato il 14,9% di share con 3 milioni 921 mila spettatori, l’1,6% in più rispetto alla scorsa settimana. Il picco ascolti è stato raggiunto proprio durante l’intervento dell’ex Cavaliere con 4 milioni e 854 mila spettatori.

Ad aggiudicarsi il prime time è stata la fiction di Canale 5 Rosy Abate con il 19,8 e 4 milioni 644 mila spettatori. La serie, però, sarebbe partita in ritardo. E per Michele Anzaldi, deputato del Pd e segretario della commissione vigilanza Rai, dietro alla mancata sovrapposizione con l’intervista al presidente di Forza Italia ci sarebbe proprio una scelta voluta. “A pensare male si pecca ma spesso…”, ha scritto Anzaldi su Twitter.

David Parenzo, invece, non ha proprio gradito l’impostazione di Fazio. “Non c’era il conduttore, evidentemente. Io ero da Giletti, ma ho visto che c’era solo Berlusconi, parlava da solo, c’era un acquario con i pesci, ma non il conduttore”, ha dichiarato. “I pesci intervistano Berlusconi, è un nuovo format della Rai. I pesci che nuotano, muti nell’acquario, e l’ospite che parla”.

La puntata di Che tempo che fa è disponibile su RaiPlay. Nel merito, geniale come al solito il commento di Lercio.