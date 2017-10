0 CONDIVISI Condividi Tweet

Non è la prima celebrità italiana a trovarsi in una pericolosa discesa “dalle stelle alle stalle“, ma di sicuro è uno dei casi che, di recente, ha stupito di più il pubblico: dopo il resoconto dettagliato della sua vicenda, interviene la moglie di Marco Della Noce a fornire la sua versione. La quale non sembra combaciare perfettamente con quella del comico di Zelig…

La verità secondo la moglie di Marco Della Noce: “Ha mentito”

Attraverso un comunicato diffuso dal suo avvocato Andrea Natale, la consorte dell’attore ha scritto che: «Marco Della Noce non ha detto la verità: i suoi guadagni li ha sperperati irresponsabilmente con il suo stile di vita, non certo per pagare il mantenimento dei figli. E se è sul lastrico non è per il sequestro della Partita Iva, che peraltro non è mai avvenuto, ma perché ha ricevuto grosse cartelle esattoriali dall’Agenzia delle entrate e è stato dichiarato evasore totale per diversi anni. Fatto di cui ora deve rispondere con ingenti somme al fisco».

Insomma, un vero ribaltamento del caso – di cui potete leggere qui ( Marco Della Noce dorme per strada ) secondo quanto testimoniato ufficialmente dalla donna, che ha utilizzato questo comunicato per rispondere all’appello di aiuto che il marito ha diffuso tramite i media. Tra di loro le cose erano già finite da molto tempo anche a causa di queste difficoltà mal gestite: «Del resto, continua l’avvocato, la separazione è avvenuta ben 12 anni fa e in seguito Della Noce ha avuto un’altra relazione da cui è nata una figlia, relazione che è terminata poco tempo fa e per questo motivo ora si trova senza una casa. La ex moglie, da parte sua, non ha mai chiesto il mantenimento per sé e è ormai dal 2013 che Della Noce non corrisponde l’assegno per i due figli minori avuti dalla moglie. Nemmeno i libri di scuola ha mai pagato loro. Tanto che la signora ha dovuto trovare un lavoro per provvedere a loro e a sé stessa».

Nessuna volontà di ‘demolire’ il comico di Zelig

La versione della prima moglie di Marco Della Noce, insomma, non dipinge quello che, a tutti gli effetti, stando alla versione del comico di Zelig, sembrava un accanimento: «Non c’è nessuna volontà demolitrice nei confronti dell’ex coniuge, ma semplicemente la necessità di ricevere l’aiuto dovuto. Anche noi preferiremmo vedere Marco Della Noce sul palco piuttosto che in un talk show».