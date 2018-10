Patrizia De Blanck e la Marchesa D’Aragona: lite furiosa al GF Vip 2018

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Attimi di panico nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2018: Patrizia De Blanck e la Marchesa D’Aragona, infatti, stavano per darsele di santa ragione. Il motivo è presto detto: la settimana scorsa a Pomeriggio 5 si è parlato del titolo nobiliare della concorrente bionda del GF Vip che, stando a quanto dice la contessa, sarebbe stato comprato.

Patrizia De Blanck e la Marchesa D’Aragona: lite furiosa e minacce legali

La contessa De Blanck non ha peli sulla lingua ed è per questo motivo che in una recente intervista non si è fatta scrupoli a parlare del falso titolo nobiliare della dama nella casa del GF Vip. Il segreto le sarebbe stato rivelato da Marina Ripa Di Meana e a confermarlo ci sarebbe anche la sorella della subrettina Lisa Fusco. La Marchesa, prima di diventare tale, altro non era che una massaggiatrice. Sarà vero?

La notizia è stata riferita alla diretta interessata e addirittura nella casa è entrata la De Blanck a ribadire il concetto. L’atmosfera si scalda al punto che la Contessa strattona la Marchesa. Per fortuna arrivano i castigatori a dividerle e la Marchesa conclude con queste parole: “Sei gelosa perché vorresti essere me. Autorizzo mia figlia e miei legali a procedere contro queste accuse. Pensavo che il Grande Fratello Vip mi tutelasse, questa cosa la trovo scadente e di cattivo gusto. Avvocati procedete anche contro questa poveraccia. Mi aspettavo un attacco ma non una cosa del genere. Non sopporterò un agguato simile, non sono qui per fare lo zimbello”. Insomma, alla nobildonna proprio non è andato giù il gesto del Grande Fratello di scagliarle contro la Contessa De Blanck ed ha tutte le intenzioni di prendere seri provvedimenti.

Ilary Blasi placa gli animi con autoironia

Per fortuna l’ex iena Ilary Blasi conserva quell’autoironia che la contraddistingue da sempre e chiude il collegamento con una delle sue battute: “Se una è ‘na marchesa e l’altra è ‘na contessa, io me sento ‘na principessa“. Peccato non la pensi così Fabrizio Corona che recentemente si è scagliato contro la conduttrice romana che ha preso le difese dell’ex Silvia Provvedi. “Sei una caciottara“, l’ha apostrofata l’ex paparazzo dei vip. Ilary se la sarà presa o lo ignorerà completamente?