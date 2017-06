22 CONDIVISI Condividi Tweet

Patrizia Mirigliani attacca Detto Fatto a causa del contest Curvy Top Model. L’organizzatrice di Miss Italia non ha affatto gradito l’iniziativa lanciata da Caterina Balivo. La conduttrice del programma di Rai 2, che ha recentemente negato l’addio a Detto Fatto, ha presentato al pubblico questa novità nel corso dell’edizione estiva dello show. Un concorso dedicato a ragazze dalle forme abbondanti, con tanto di giuria e sfilata.

“Da sempre credo nella bellezza a 360 gradi e con Detto Fatto siamo riusciti a portare in tv tutto questo”, ha scritto Balivo sulla sua pagina Instagram. Uno sforzo che Mirigliani non ha proprio digerito. Il motivo? La Rai ha silurato Miss Italia quattro anni. Il concorso è sbarcato su La7, ma la sua organizzatrice adesso vede le proprie idee saccheggiate.

Patrizia Mirigliani attacca Detto Fatto: le sue parole

“Qual è la coerenza della linea editoriale Rai che prima esclude sdegnosamente e poi valorizza quello che ha escluso? Ho sempre detto ‘Diffidate delle imitazioni!’, ma non avrei mai pensato di doverlo dire per un programma Rai”, si legge nel comunicato ufficiale dell’organizzazione.

Curvy Top Model è, per Mirigliani, “un’imitazione pedissequa del Concorso Miss Curvy svolto sin dal 2011 proprio nel quadro di Miss Italia”. “Non ho parole”, ha aggiunto. “La Rai, prima proclama di temere arretramenti con Miss Italia, poi però non si fa scrupolo di attingere a Miss Italia per riprendere una mia idea originale e clonarla maldestramente giocando a sfruttare il grande successo di pubblico che essa ha avuto per merito esclusivo di Miss Italia, dove lo scorso anno è risultata seconda classificata proprio una Miss Curvy”.

All’organizzatrice del concorso non è andato giù anche il fatto che le protagoniste di questa vicenda abbiano esordito proprio con lei. Balivo ha partecipato a Miss Italia 1999. Elisa D’Ospina è stata mentore delle concorrenti curvy del concorso. Infine, cinque delle dieci ragazze in gara – Chiara Lembo, Julieta Harrow, Beatrice Bonetti, Chiara Barbaro e Marta Benincasa – hanno preso parte a Miss Italia in passato.