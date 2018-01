126 CONDIVISI Condividi Tweet

Sguardo duro, voce energica, risposte che le mandano mai a dire: dietro la dura corazza, c’è la paura di Emma Marrone di rivivere uno dei suoi periodi più difficili. Che non c’entrano con la pioggia di critiche degli ‘haters’ (con uno, tra l’altro, c’è stato anche un ‘incontro dal vivo a Le Iene).

La più grande paura di Emma Marrone riguarda la sua salute

In un’intervista per il settimanale Grazia, la cantante ha raccontato una parte di sé molto importante, quella che non si vede sul palco, né nei suoi video o nelle sue foto social. Nonché quali sono le sue priorità nella vita: “Credo che ci siano cose più grandi di noi. Andare dritta per la propria strada non significa avere paura. I timori li combatto, li ordino e li seleziono”.

Ed ecco che viene fuori la più grande paura di Emma Marrone: “Sicuramente quella di ammalarmi di nuovo” esclama, ricordando il brutto periodo che ha messo a repentaglio la sua salute, costringendola ad uscire di scena per un po’. Nessuno spazio ai ‘leoni da tastiera’ che l’attaccano: “Non temo chi dice che le mie canzoni sono brutte. Ci sono cose più importanti”.

Il commento sulle chiacchiere ‘rosa’ su di lei e sui suoi gusti ses*uali

Un breve commento, tuttavia, dalle ondate di gossip che l’hanno investita durante questi anni, ha voluto farlo: “Mi hanno affibbiato flirt con chiunque, dal mio promoter a Maria De Filippi. Dopo questa intervista, probabilmente, diranno anche che sono la sua amante. Dà molto sui nervi il mio essere tanto forte: più lo sei, più cercano di buttarti giù – ha chiosato Emma – Se avessi dovuto dar retta a tutte le persone che dal primo giorno hanno parlato male di me, avrei probabilmente perso la strada e smesso di fare questo lavoro nel giro di sei mesi“.