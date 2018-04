0 CONDIVISI Condividi Tweet

Attimi di terrore e paura per Stefano De Martino in Honduras: mentre la finale dell’Isola Dei Famosi si avvicina, la sua permanenza è stata messa duramente a rischio da un evento drammatico avvenuto proprio nell’hotel dove alloggia insieme alla troupe del reality. A raccontarlo è la rivista Spy:

In edicola venerdì 6 aprile 2018, il nuovo numero della rivista scandalistica racconta dalle sue pagine che, durante il giorno di Pasqua, un episodio di violenza ha scosso gli ospiti dell’albergo onduregno: sembrerebbe, infatti, dalle cronache locali,che due killer hanno sparato a sangue freddo ad un boss del narcotraffico dell’America Centrale.

Una grande paura per Stefano De Martino in Honduras – e per tutto il resto dei presenti – che li ha anche facilitati a seminare le loro tracce e a scappare dalla struttura. La vittima avrebbe ricevuto ben 19 colpi di pistola, e per lui non ci sarebbe stato più niente da fare: è morto sul colpo.

In attesa delle dichiarazioni ufficiali, Spy rivela le prime reazioni dell’inviato:qualcuno lo aveva già notato durante la puntata

Fortunatamente nessuna conseguenza: questa è la prima dichiarazione venuta fuori dal ballerino di Amici e dalla sua troupe. Moltissimo terrore e una maggiore consapevolezza di quanto dichiarato anche in passato: il tasso di criminalità nel Paese è tale da considerarlo ‘pericoloso’. Qualcuno, infine, ha notato un atteggiamento diverso dell’inviato durante l’ultima puntata dell’Isola Dei Famosi: sguardo assente, lunghi silenzi, un po’ di riservatezza in più di fronte alla domanda: “Come hai passato le feste di Pasqua” di Alessia Marcuzzi.

Quando andrà in onda il prossimo episodio, nel quale diventerà sempre più chiaro chi sarà il vincitore dell’Isola Dei Famosi 2018, vedremo se verrà fuori anche qualche delucidazione o racconto in prima persona di quella che dev’esser stata una terribile esperienza per lui e la troupe.