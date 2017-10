36 CONDIVISI Condividi Tweet

Fino a ieri era un mistero, oggi è stata svelata la penale in caso di abbandono del GF Vip. Artefici involontari di questa spifferata sono stati Giulia De Lellis e Gianluca Impastato. I due concorrenti, dimenticandosi delle telecamere, ne hanno parlato durante una chiacchierata in giardino.

La prima a sollevare la questione era stata in realtà Simona Izzo. Nel dopo-puntata di lunedì 2 ottobre, l’attrice aveva detto di essere pronta a lasciare la Casa per raggiungere il marito su un set. “Il 6 Ricky inizia le riprese in Bulgaria per il nuovo film. Quasi quasi chiedo al GF di uscire prima. Penale da pagare? Ma no! Se lo chiedo al GF non credo…”, aveva dichiarato.

Nel mondo dei reality si è parlato spesso di penali altissime da pagare in caso di uscita volontaria. Le produzioni si tutelano in questo modo per assicurare l’adempimento delle prestazioni pattuite. Le cifre tuttavia erano rimaste avvolte nel mistero. Almeno fino a ieri.

De Lellis, fresca di scontro a fuoco con Alfonso Signorini, ha rivelato pubblicamente l’ammontare della penale in caso di abbandono volontario del gioco. A tornare sull’argomento era stata sempre la Izzo, che ha chiesto informazioni ai suoi compagni d’avventura.

La (salata) penale in caso di abbandono del GF Vip

“Non puoi abbandonare, c’è una penale da pagare”, ha spiegato De Lellis chiedendo conferma a Impastato. “Se tu puoi spendere 100mila euro così… Gianlu quant’è la cifra per andare via? È vero che non te ne puoi andare se ti annoi?”.

“Certo”, ha assicurato a quel punto il comico dei Turbolenti. Poco prima, Izzo si era lasciata andare ad un commento serafico: “C’è libertà, la pago, mi assumo le mie responsabilità”. Dopo aver sentito la cifra della penale, ha subito corretto il tiro: “Ah, io questo non lo sapevo”. Malgioglio, autentica star dello show, ha chiuso il siparietto con una battuta memorabile: “Allora faremo i debiti!”.