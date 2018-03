404 CONDIVISI Condividi Tweet

Impossibile dimenticare la splendida attrice americana che negli anni ’70 è diventata una delle icone più amate del cinema italiano: oggi, però, si parla della pensione di Barbara Bouchet e delle sue attuali condizioni economiche, lontane dai fasti di quegli anni di gloria. Una gloria che, tuttavia, sta investendo in pieno suo figlio, il mitico Alessandro Borghese di Quattro Ristoranti, chef e presentatore sempre più apprezzato.

La pensione di Barbara Bouchet: ecco con quanto vive oggi l’attrice americana

511 euro mensili, questa la pensione di Barbara Bouchet, la quota con cui provvedere al suo sostentamento. Intervistata dal magazine Spy, è stata la stessa attrice a confessarlo: “L’ho scoperto qualche anno fa. Ho pianto come pochi ma pazienza, non c’era più niente da fare. Tanti di quei produttori che non hanno versato i miei contributi erano già morti“.

Forte e determinata, la bella icona del cinema non ha nessuna intenzione di scoraggiarsi o stare con le mani in mano: continua a recitare a teatro – al fianco di Corinne Cléry e Marisa Laurito, nella pièce Quattro donne e una canaglia – e presto la vedremo anche in Metti la nonna nel freezer, il film di prossima uscita in sala che vede protagonisti di Fabio De Luigi e Miriam Leone.

Il commento da madre orgogliosa dell’attrice: “Mio figlio è più famoso di me, ormai mi conoscono come ‘la madre di Alessandro Borghese'”

Impossibile non finire a parlare di suo figlio, ormai quasi più famoso di lei per le nuove generazioni di spettatori, soprattutto televisivi. Il suo commento è quello di una madre orgogliosa: “Sono fiera. Io ho avuto il mio tempo di gloria in abbondanza (e ancora oggi non mi manca) ma ora tocca a lui“. Adesso, insomma, è lei che è “la madre di”, e non più lui che viene riconosciuto come “Il figlio di Barbara Bouchet“.