Finalmente sappiamo perché Antonio Ricci ha trasmesso i fuori onda di Insinna. Il papà di Striscia la Notizia è stato intervistato da Vittorio Zucconi su Radio Capital e ha motivato le ragioni della sua decisione.

Lo scandalo è scoppiato il maggio scorso. Il tg satirico di Canale 5 aveva trasmesso dei clamorosi fuori onda del conduttore registrati durante Affari tuoi. Nel corso dello show dei pacchi di Rai 1, il presentatore si era scagliato contro una concorrente e i figuranti presenti in studio, rivolgendo loro espressioni poco felici.

“La scelta di mandare quegli audio in onda è tutta una questione d’amore”, ha raccontato Ricci con la consueta acida ironia. “La mia generazione ha una sorta di venerazione per Bianca Berlinguer, spesso non ben riposta. Insinna andò dalla Berlinguer a proporsi e alcuni giornali scrissero che poteva essere uno dei nuovi leader della sinistra”.

“Il fatto che Insinna potesse prendere il posto di Berlinguer papà con testimone-sponsor la figlia voleva dire passare il segno! Per cui abbiamo tirato fuori quegli audio che avevamo da tempo di riserva. E ne abbiamo messa in onda una parte. Poi Insinna si è fatto del male da solo, con la trasmissione riparatrice sempre dalla Berlinguer. Una cosa talmente aberrante che nessuno poteva fargli del male di più di quello che si è fatto da solo”.

“A me Insinna non ha fatto niente”, ha chiosato Ricci. “Negli anni abbiamo trasmesso vari fuorionda, di Fede e dei tg Mediaset. D’altra parte i fuorionda fanno sempre ridere”. Ora però Rocchetta ha chiesto un risarcimento a Insinna, ma la cosa non sembra preoccupare molto Antonio: “Ma era da ritirare subito quello spot, uno dei più brutti della storia della pubblicità!”.

Infine, Ricci non ha risparmiato una frecciatina anche a Fabio Fazio: “C’è questo fatto pietoso che è successo domenica scorsa. Noi trasmettiamo a Paperissima Sprint filmati con bambini che cadono, bimbi che sono morti già da 40-50 anni perché sono filmati vecchissimi. Come ascolti ha battuto tutti, anche il povero Fabietto, per cui penso che qualche problema ci sia. Il problema generale è che per fare spazio a Fazio hanno annullato tutte le altre reti, Rai 2 e Rai 3. E anche Mediaset gode di questa pianura che è stata lastricata”.