Mercoledì 10 gennaio, data dell’ultima puntata della fiction prima della sospensione: ma perché Sacrificio d’amore è stata sospeso? La verità sulla decisione da parte di Mediaset è venuta da uno dei suoi personaggi, Corrado Corradi (interpretato dall’attore Giorgio Lupano), che ha voluto scrivere un lungo post sui social per spiegare quanto accaduto.

La verità sul perché Sacrificio d’Amore è stato sospeso: parla il cast

Sappiamo che i numeri non hanno giocato a loro favore: il primo episodio ha totalizzato appena 2.178.000 telespettatori e il 9,9% di share, gli altri sono arrivati al massimo all’11%, per poi sprofondare vero l’8.8%. Da questo, secondo fonti ufficiali, sarebbe dipesa la decisione di sospendere temporaneamente la emssa in onda e dividere le 21 puntate in due tronconi. La seconda parte di stagione, pertanto, sarà trasmessa nel mese di maggio, in chiusura dei palinsesti e senza grandi aspettative di Auditel.

In coda a queste informazioni, l’attore Giorgio Lupano ha voluto fare maggior chiarezza. Ecco la sua spiegazione sul perché Sacrificio d’Amore è stato sospeso:

“In questi ultimi giorni sono circolate parecchie notizie (alcune fondate, altre meno) su Sacrificio e molti di voi mi hanno scritto chiedendomi delucidazioni: ecco qua! – ha scritto su Instagram – Andrà in onda l’ultima puntata di questa prima parte. La serie, che come sapete è composta da 21 episodi, era stata pensata per essere mandata in onda in diverse tranche“ ha spiegato. “Visto il periodo poco favorevole in cui siamo stati programmati è stato deciso, per non sacrificare Sacrificio di effettuare adesso il midseason e riprendere il racconto a maggio”.

Il palinsesto Mediaset dopo la sospensione della fiction: ecco cosa vedremo prossimamente sul piccolo schermo in prima serata

Questa la spiegazione data dall’attore. Salutiamo, perciò, momentamente, Sacrificio d’Amore e da mercoledì 17 gennaio ritroveremo in prima serata Il segreto. Da venerdì 12, invece, partirà Immaturi la serie e, una tra le fiction Rai e Mediaset del 2018 più attese.