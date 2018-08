507 CONDIVISI Condividi Tweet

Lutto nel mondo della televisione: Pierfrancesco Pangallo, caporedattore del Tg di La7, è morto all’età di 61 anni. Il giornalista tv lascia la moglie Elisabetta e i figli Camilla, Giacomo, Nicolò e Filippo dopo una lunga lotta contro il cancro. A darne notizia è l’ordine dei giornalisti del Lazio. Pangallo aveva iniziato la carriera negli anni ’80 a L’Unità, poi a Videomusic e TeleMontecarlo fino al passaggio a La7.

Pierfrancesco Pangallo, morto il giornalista di La7

Il suo collega Paolo Celata ha chiuso l’edizione serale del tg con un commosso ricordo: “Cordiale ma preciso, Pierfrancesco amava il suo lavoro, ma non era il suo pregio principale. Tutte le mattine si presentava puntuale in redazione. Era una persona buona, ha saputo affrontare sfide molto difficili, le ha superate. Lo sa bene la sua meravigliosa famiglia”. Pangallo era responsabile dei telegiornali della mattina e delle 13:30. Il giornalista ebbe anche un ruolo decisivo nel processo a Roberto Spaccino, l’uomo che ha ucciso la moglie Barbara Cicioni, 33enne mamma di due bambini e incinta di 8 mesi. Zio di Barbara, Pangallo testimoniò in aula e con la moglie Barbara divenne affidatario dei piccoli Niccolò e Filippo.

Tg La7, giornalisti in lutto

“Ci sono dei giornalisti che lavorano dietro le quinte che sono il motore delle news del tg. Uno di questi era Pierfrancesco Pangallo”, ha detto Andrea Pennacchioli ad Omnibus. “Era un professionista unico, straordinario, che amava la vita nonostante le tante prove che la vita gli aveva messo di fronte. Aveva tante passioni, il calcio e il basket soprattutto. Nel basket devi fare tanti canestri, ma è fondamentale il ruolo del playmaker. Pierfrancesco era quello che ti dava tanti palloni per andare a canestro e ti faceva vincere tante partite. In questo Pangi era il più grande di tutti. A Elisabetta e alla sua grande famiglia un grande abbraccio non solo dai giornalisti, ma anche dagli operatori, tecnici della regia e persone che lavorano qui a La7”. Ancora silenzio da parte del direttore Enrico Mentana, solitamente molto attivo su Facebook.