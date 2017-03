0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la sua dolorosa scomparsa, Piero Angela ricorda Danilo Mainardi. L’etologo ed ecologo, voce storica di Superquark e studioso che ha avuto un ruolo di primo piano nella divulgazione scientifica in Italia, aveva 83 anni ed è morto a Milano. Paladino di battaglie ambientaliste, era grande amico di Angela e aveva collaborato come consulente a varie trasmissioni televisive, da Quark a Dalla parte degli animali.

Conosciuto al grande pubblico proprio per la sua frequente presenza in televisione nelle rubriche scientifiche Rai, Mainardi ha sempre avuto come oggetto delle sue ricerche l’evoluzione biologica e il comportamento animale. È stato autore di moltissime pubblicazioni, tra cui testi rivolti a un pubblico più ampio come il “Dizionario di etologia” (1992) e “Lo zoo aperto” (1994), il suo libro più noto.

Piero Angela ricorda Danilo Mainardi: le sue parole

Raggiunto telefonicamente dal quotidiano Il Messaggero, Angela ha voluto spendere parole piene d’affetto per lo scienziato che ha contribuito a far conoscere al grande pubblico. “Eravamo molto amici”, ha detto commosso. “Era una persona molto riservata, non si esponeva, teneva un profilo basso. Ci trovavamo bene perché avevamo lo stesso carattere. Arrivava in trasmissione con i suoi filmati, parlavamo cinque minuti e poi partivamo. Con lui era sempre ‘buono alla prima’, era un bravo comunicatore”.